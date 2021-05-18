Песков — о возможной встрече Путина и Байдена: Предлагаю не гадать на кофейной гуще

В Кремле призвали не гадать, где состоится встреча Владимира Путина и Джо Байдена, пока не будет достигнута окончательная договорённость. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слухи о том, что саммит может состояться в Швейцарии.

"По-прежнему нечего сообщить по этой теме. Предлагаю не гадать на кофейной гуще. Как только и если окончательная договорённость будет достигнута, сделаем сообщения", — сказал Песков.