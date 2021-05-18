Песков — о возможной встрече Путина и Байдена: Предлагаю не гадать на кофейной гуще
Ранее сообщалось, что саммит глав государств может пройти 15–16 июня, однако точная дата якобы будет названа в ближайшие дни.
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В Кремле призвали не гадать, где состоится встреча Владимира Путина и Джо Байдена, пока не будет достигнута окончательная договорённость. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слухи о том, что саммит может состояться в Швейцарии.
"По-прежнему нечего сообщить по этой теме. Предлагаю не гадать на кофейной гуще. Как только и если окончательная договорённость будет достигнута, сделаем сообщения", — сказал Песков.
Напомним, накануне СМИ сообщали, что встреча президентов России и США может пройти в Швейцарии 15–16 июня. При этом уточнялось, что финальная дата будет согласована после переговоров глав МИД России и Госдепартамента США, которые пройдут в Исландии в ближайшие два дня.
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