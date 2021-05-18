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В Швейцарии не стали комментировать возможное проведение саммита Путина и Байдена

Ранее эту страну называли "наиболее вероятной" площадкой для встречи лидеров двух государств.

18 мая, 07:46
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Министерстве иностранных дел Швейцарии не стали комментировать информацию о возможном проведении в стране встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Пьер Ален Эльчингер.

"Мы не комментируем", — приводит слова Эльчингера ТАСС.

Кремлю пока нечего сообщить по поводу встречи Путина и Байдена

Кремлю пока нечего сообщить по поводу встречи Путина и Байдена

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на неназванные источники в государственных структурах сообщала, что наиболее вероятной площадкой для проведения саммита Путина и Байдена является Швейцария.

Напомним, президент США Джо Байден надеется на встречу с Владимиром Путиным в июне. В беседе с журналистами глава государства отмечал, что Белый дом работает над организацией этого мероприятия. Российский политолог предположил, какие темы могут подниматься на переговорах лидеров на возможной встрече.

Политолог назвал арест Медведчука "козырем" Байдена при встрече с Путиным

Политолог назвал арест Медведчука "козырем" Байдена при встрече с Путиным

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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