В Швейцарии не стали комментировать возможное проведение саммита Путина и Байдена
Ранее эту страну называли "наиболее вероятной" площадкой для встречи лидеров двух государств.
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В Министерстве иностранных дел Швейцарии не стали комментировать информацию о возможном проведении в стране встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Пьер Ален Эльчингер.
"Мы не комментируем", — приводит слова Эльчингера ТАСС.
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на неназванные источники в государственных структурах сообщала, что наиболее вероятной площадкой для проведения саммита Путина и Байдена является Швейцария.
Напомним, президент США Джо Байден надеется на встречу с Владимиром Путиным в июне. В беседе с журналистами глава государства отмечал, что Белый дом работает над организацией этого мероприятия. Российский политолог предположил, какие темы могут подниматься на переговорах лидеров на возможной встрече.
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