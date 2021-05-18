В Швейцарии не стали комментировать возможное проведение саммита Путина и Байдена

В Министерстве иностранных дел Швейцарии не стали комментировать информацию о возможном проведении в стране встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Пьер Ален Эльчингер.

"Мы не комментируем", — приводит слова Эльчингера ТАСС.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на неназванные источники в государственных структурах сообщала, что наиболее вероятной площадкой для проведения саммита Путина и Байдена является Швейцария.