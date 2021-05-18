Нарышкин: За кибератакой на SolarWinds могла стоять разведка США

За хакерской атакой на американскую IT-компанию SolarWinds, которая произошла в прошлом году, могут стоять спецслужбы США. Такую точку зрения озвучил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

"Я не хочу утверждать, что эта хакерская атака осуществлена этими американскими агентствами или одним из них. Но тем не менее повторяю, тактика похожа", — сказал он в интервью Би-Би-Си.

Он отметил, что обвинения в причастности РФ к данному инциденту "можно воспринимать как лестную оценку". Однако Нарышкин напомнил, что доказательств участия СВР в произошедшем так никто и не предоставил.