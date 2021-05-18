Нарышкин: За кибератакой на SolarWinds могла стоять разведка США
Он отметил, что тактика, которую использовали хакеры, очень схожа с методами американских спецслужб.
Фото © ТАСС / Щербак Александр
За хакерской атакой на американскую IT-компанию SolarWinds, которая произошла в прошлом году, могут стоять спецслужбы США. Такую точку зрения озвучил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
"Я не хочу утверждать, что эта хакерская атака осуществлена этими американскими агентствами или одним из них. Но тем не менее повторяю, тактика похожа", — сказал он в интервью Би-Би-Си.
Он отметил, что обвинения в причастности РФ к данному инциденту "можно воспринимать как лестную оценку". Однако Нарышкин напомнил, что доказательств участия СВР в произошедшем так никто и не предоставил.
Напомним, что софт компании был взломан в марте 2020 года. Хакеры внедрили вирус в обновление Orion, которое затем загрузили и использовали тысячи клиентов SolarWinds, в том числе правительственные ведомства и крупные частные компании США.
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Отметим, что в Кремле неоднократно отвергали данные о причастности России к кибератакам на США. Аналогично ситуацию комментируют и в СВР, однако, согласно заявлению Белого дома, именно эта российская структура якобы причастна к широкомасштабной кибератаке с использованием программного обеспечения фирмы SolarWinds.
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