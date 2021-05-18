Ушла из жизни писательница Екатерина Вильмонт
За свою 26-летнюю карьеру она написала более 80 различных произведений.
Фото © Издательство "АСТ"
В возрасте 75 лет ушла из жизни российская писательница Екатерина Вильмонт. Об этом сообщили в издательстве АСТ.
"Издательство АСТ с прискорбием сообщает, что 16 мая ушла из жизни писательница Екатерина Вильмонт, любимая миллионами россиян", — говорится в публикации на сайте.
Екатерина Вильмонт родилась 24 апреля 1946 года в Москве. Свою первую книгу она написала в 49 лет. Суммарные тиражи книг Вильмонт исчисляются миллионами экземпляров, а за свою карьеру она успела написать более 80 детективов и романов. О причинах смерти и дате прощания с писательницей пока не сообщается.
Ранее Лайф сообщал, что в возрасте 89 лет скончалась заслуженная артистка России Кира Александровна Крейлис-Петрова.
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