Ушла из жизни писательница Екатерина Вильмонт

В возрасте 75 лет ушла из жизни российская писательница Екатерина Вильмонт. Об этом сообщили в издательстве АСТ.

Екатерина Вильмонт родилась 24 апреля 1946 года в Москве. Свою первую книгу она написала в 49 лет. Суммарные тиражи книг Вильмонт исчисляются миллионами экземпляров, а за свою карьеру она успела написать более 80 детективов и романов. О причинах смерти и дате прощания с писательницей пока не сообщается.