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Ушла из жизни писательница Екатерина Вильмонт

За свою 26-летнюю карьеру она написала более 80 различных произведений.

18 мая, 06:43
<p>Фото © <a href="https://ast.ru/news/ushla-iz-zhizni-ekaterina-vilmont-pisatelnitsa-lyubimaya-millionami-chitateley/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Издательство "АСТ"</a></p>

Фото © Издательство "АСТ"

В возрасте 75 лет ушла из жизни российская писательница Екатерина Вильмонт. Об этом сообщили в издательстве АСТ.

"Издательство АСТ с прискорбием сообщает, что 16 мая ушла из жизни писательница Екатерина Вильмонт, любимая миллионами россиян", — говорится в публикации на сайте.

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Екатерина Вильмонт родилась 24 апреля 1946 года в Москве. Свою первую книгу она написала в 49 лет. Суммарные тиражи книг Вильмонт исчисляются миллионами экземпляров, а за свою карьеру она успела написать более 80 детективов и романов. О причинах смерти и дате прощания с писательницей пока не сообщается.

Ранее Лайф сообщал, что в возрасте 89 лет скончалась заслуженная артистка России Кира Александровна Крейлис-Петрова.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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