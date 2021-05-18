Мэр Владивостока ушёл в отставку после критики вице-премьера Трутнева

Мэр Владивостока Олег Гуменюк уходит в отставку. Об этом он сам сообщил своим подписчикам и горожанам в соцсетях. Ранее его работу раскритиковал вице-премьер РФ Юрий Трутнев.

"Я проработал в этой должности более двух лет и могу сказать, что за это время командой администрации города было сделано немало... Вместе с тем хозяйственная деятельность любого мэра всегда протекает на фоне больших политических процессов, которые зачастую оказываются более значительны для оценки работы главы", — написал Гуменюк в "Инстаграме".

Градоначальник поблагодарил за проделанную работу коллег и пожелал удачи его последователю, который займёт место главы города. Кто это будет, пока не уточняется.