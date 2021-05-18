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Мэр Владивостока ушёл в отставку после критики вице-премьера Трутнева

Ранее зампред правительства подчеркнул, что за два года работы чиновника значительных изменений в городе не произошло.

18 мая, 05:54
<p>Олег Гуменюк. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк </p>

Олег Гуменюк. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Мэр Владивостока Олег Гуменюк уходит в отставку. Об этом он сам сообщил своим подписчикам и горожанам в соцсетях. Ранее его работу раскритиковал вице-премьер РФ Юрий Трутнев.

"Я проработал в этой должности более двух лет и могу сказать, что за это время командой администрации города было сделано немало... Вместе с тем хозяйственная деятельность любого мэра всегда протекает на фоне больших политических процессов, которые зачастую оказываются более значительны для оценки работы главы", — написал Гуменюк в "Инстаграме".

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Градоначальник поблагодарил за проделанную работу коллег и пожелал удачи его последователю, который займёт место главы города. Кто это будет, пока не уточняется.

Напомним, ранее вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отметил необходимость отставки мэра Владивостока. Он подчеркнул, что на развитие города выделяются немалые деньги, однако значительных изменений за период работы Олега Гуменюка не происходило.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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