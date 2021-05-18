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Участник Евровидения из Литвы оценил конкурсную песню Манижи

Ранее композицию российской исполнительницы также отметили представители Хорватии и Австралии.

18 мая, 05:19
<p>Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев </p>

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Участник группы The Roop Вайдотас Валюкявичюс, представляющий на Евровидении Литву, прокомментировал песню российской певицы Манижи Russian Woman. Музыкант высоко оценил композицию и похвалил саму исполнительницу за смелость выступать с ней. Видеоролик с интервью опубликован на ютуб-канале песенного конкурса.

"Мне нравится её песня. Как я понимаю, Манижа поёт о стереотипах, с которыми она хочет бороться и которые хочет победить. Я считаю, что они (стереотипы. — Прим. Лайфа) устарели. Я поддерживаю тебя", — сказал певец.

"Она великолепна": участники Евровидения поставили Маниже высший балл

"Она великолепна": участники Евровидения поставили Маниже высший балл

Сама Манижа во время беседы сидела рядом и не смогла сдержать эмоций. Она поблагодарила коллегу по сцене и отметила, что он действительно правильно понял посыл песни.

Стоит отметить, что выбор Манижи в качестве представительницы России на Евровидении оценили далеко не все. Так, например, певица не понравилась Владимиру Жириновскому, Юрию Лозе, Виталию Милонову и критику Сергею Соседову. После отбора артистка столкнулась с травлей в Интернете. Дело дошло даже до жалобы в Следственный комитет. В то же время клип на её композицию Russian Woman остаётся в топе на ютуб-канале Евровидения.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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