Участник Евровидения из Литвы оценил конкурсную песню Манижи
Ранее композицию российской исполнительницы также отметили представители Хорватии и Австралии.
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Участник группы The Roop Вайдотас Валюкявичюс, представляющий на Евровидении Литву, прокомментировал песню российской певицы Манижи Russian Woman. Музыкант высоко оценил композицию и похвалил саму исполнительницу за смелость выступать с ней. Видеоролик с интервью опубликован на ютуб-канале песенного конкурса.
"Мне нравится её песня. Как я понимаю, Манижа поёт о стереотипах, с которыми она хочет бороться и которые хочет победить. Я считаю, что они (стереотипы. — Прим. Лайфа) устарели. Я поддерживаю тебя", — сказал певец.
Сама Манижа во время беседы сидела рядом и не смогла сдержать эмоций. Она поблагодарила коллегу по сцене и отметила, что он действительно правильно понял посыл песни.
Стоит отметить, что выбор Манижи в качестве представительницы России на Евровидении оценили далеко не все. Так, например, певица не понравилась Владимиру Жириновскому, Юрию Лозе, Виталию Милонову и критику Сергею Соседову. После отбора артистка столкнулась с травлей в Интернете. Дело дошло даже до жалобы в Следственный комитет. В то же время клип на её композицию Russian Woman остаётся в топе на ютуб-канале Евровидения.
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