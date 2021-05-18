Участник Евровидения из Литвы оценил конкурсную песню Манижи

Участник группы The Roop Вайдотас Валюкявичюс, представляющий на Евровидении Литву, прокомментировал песню российской певицы Манижи Russian Woman. Музыкант высоко оценил композицию и похвалил саму исполнительницу за смелость выступать с ней. Видеоролик с интервью опубликован на ютуб-канале песенного конкурса.

"Мне нравится её песня. Как я понимаю, Манижа поёт о стереотипах, с которыми она хочет бороться и которые хочет победить. Я считаю, что они (стереотипы. — Прим. Лайфа) устарели. Я поддерживаю тебя", — сказал певец.