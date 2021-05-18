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Бесплатная парковка для владельцев электрокаров может появиться в нескольких городах России

Кроме того, собственники таких автомобилей могут быть полностью освобождены от уплаты транспортного налога.

18 мая, 05:39
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России могут появиться льготы для владельцев электромобилей. Соответствующую инициативу разрабатывает Минэкономики, пишет "Коммерсант".

Отмечается, что среди предложений — бесплатная парковка, а также освобождение от уплаты транспортного налога. Меры поддержки могут войти в выделенные до 2024 года средства — 31,3 миллиарда рублей, которые будут направлены на развитие этой сферы.

Автоэксперт рассказал, когда россияне пересядут на электрокары

Автоэксперт рассказал, когда россияне пересядут на электрокары

Пока владельцев электрокаров планируют поддерживать в таких больших городах, как Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Сочи, Калининград и Казань. Таким образом правительство намерено увеличить долю электромобилей в стране от их общего количества. Сейчас же их часть на российских дорогах составляет всего 0,1 процента.

Ранее автоэксперт объяснял, почему электромобили столь непопулярны в России.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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