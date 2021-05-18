Ещё двое детей обратились в больницу после стрельбы в казанской гимназии

Двое учеников казанской гимназии № 175, где 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу, обратились к врачам с различными травмами. Обоих обследовали специалисты из Детской республиканской клинической больницы Татарстана.

По данным источника Лайфа, пострадавшие мальчик и девочка на момент инцидента находились в школе. У подростка диагностирована заложенность ушей, двусторонний евстахиит (воспалительное поражение евстахиевой трубы, при котором у больного закладывает ухо) и вазомоторный ринит (воспалительный процесс слизистой оболочки носа). Парень получил необходимую помощь и был отпущен домой.

Девочка же пожаловалась на боли в голове и в области копчика. В момент инцидента она выпрыгнула из окна первого этажа здания. После оказания медицинской помощи школьница также была отпущена домой, получив направление на консультацию к неврологу, добавил собеседник Лайфа.