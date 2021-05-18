Ещё двое детей обратились в больницу после стрельбы в казанской гимназии
Оба ребёнка во время стрельбы находились в разных классах школы. Одному из них во время нападения пришлось выпрыгнуть из окна.
Фото © ТАСС / Зарецкий Максим
Двое учеников казанской гимназии № 175, где 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу, обратились к врачам с различными травмами. Обоих обследовали специалисты из Детской республиканской клинической больницы Татарстана.
По данным источника Лайфа, пострадавшие мальчик и девочка на момент инцидента находились в школе. У подростка диагностирована заложенность ушей, двусторонний евстахиит (воспалительное поражение евстахиевой трубы, при котором у больного закладывает ухо) и вазомоторный ринит (воспалительный процесс слизистой оболочки носа). Парень получил необходимую помощь и был отпущен домой.
Девочка же пожаловалась на боли в голове и в области копчика. В момент инцидента она выпрыгнула из окна первого этажа здания. После оказания медицинской помощи школьница также была отпущена домой, получив направление на консультацию к неврологу, добавил собеседник Лайфа.
Напомним, стрельбу Галявиев устроил 11 мая. В результате погибло девять человек — семеро детей и двое учителей, а также пострадало 23 человека. СКР пока не рассматривает дело Галявиева по статье "Терроризм". Однако такой вариант не исключён по мере появления новых подробностей в ходе расследования. Сейчас молодой человек арестован на два месяца.
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