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Раненый медведь задрал мужчину в Хабаровском крае

Лесного хищника ищут охотники, однако, где скрывается зверь, пока не известно.

18 мая, 06:50
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Молодой житель Хабаровского края скончался после нападения раненого медведя. Инцидент случился в районе села Кукелево Вяземского муниципального района.

"В районе пасеки в пяти километрах южнее села Кукелево Вяземского муниципального района раненый медведь напал на местного жителя. Молодой человек 1993 года рождения в результате инцидента погиб", — сообщается на странице Министерства природных ресурсов региона в "Инстаграме".

На видео попал страшный момент, как медведь несётся со всех лап, чтобы поймать велосипедиста

На видео попал страшный момент, как медведь несётся со всех лап, чтобы поймать велосипедиста

Отмечается, что местонахождение раненого медведя в настоящее время не установлено. Поисками животного занимаются инспекторы "Службы по охране животного мира и ООПТ" и охотники. По факту гибели человека в правоохранительных органах организована проверка.

Ранее Лайф писал, что принца Лихтенштейна обвинили в убийстве самого большого медведя Европы. Всё случилось на территории Румынии. Позднее он получил официальное разрешение от Министерства окружающей среды данной страны на отстрел другого животного — медведицы, которая нападала на местные фермерские хозяйства.

Иностранцам предложили 7 млн рублей за отстрел медведя на Камчатке: эксперт объяснил, из чего складывается эта сумма

Иностранцам предложили 7 млн рублей за отстрел медведя на Камчатке: эксперт объяснил, из чего складывается эта сумма

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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