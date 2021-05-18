Раненый медведь задрал мужчину в Хабаровском крае

Молодой житель Хабаровского края скончался после нападения раненого медведя. Инцидент случился в районе села Кукелево Вяземского муниципального района.

"В районе пасеки в пяти километрах южнее села Кукелево Вяземского муниципального района раненый медведь напал на местного жителя. Молодой человек 1993 года рождения в результате инцидента погиб", — сообщается на странице Министерства природных ресурсов региона в "Инстаграме".

Отмечается, что местонахождение раненого медведя в настоящее время не установлено. Поисками животного занимаются инспекторы "Службы по охране животного мира и ООПТ" и охотники. По факту гибели человека в правоохранительных органах организована проверка.