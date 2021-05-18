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"Похититель" шестилетнего ребёнка в Нижнем Новгороде хотел стать его отцом

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, а с мальчиком работает психолог.

18 мая, 07:44
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<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Мужчина, с которым видели пропавшего в Нижнем Новгороде шестилетнего мальчика, хотел, чтобы ребёнок стал его сыном. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Найденный вместе с ребёнком Павел С. не имеет постоянного места жительства. В апреле он решил выдвинуться из Казани в Москву, но задержался в Нижнем Новгороде. Полицейским он пояснил, что хотел погулять с мальчиком, а затем увезти его в деревню и жить там вместе с ним как с сыном. При этом никаких насильственных действий в отношении ребёнка он не совершал.

В Нижнем Новгороде нашли пропавшего с детской площадки шестилетнего мальчика и его "похитителя"

В Нижнем Новгороде нашли пропавшего с детской площадки шестилетнего мальчика и его "похитителя"

По словам собеседника Лайфа, добровольно отдавать ребёнка мужчина не хотел, так как боялся последствий и понимал, что его будут искать. Теперь в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 126 УК РФ "Похищение человека".

Шестилетний мальчик, которого искали всем городом, сейчас находится вместе с тётей. С ним работают психологи. В отношении матери ребёнка решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Кроме того, не исключено, что женщину могут лишить родительских прав.

В СК раскрыли подробности обнаружения пропавшего в Нижнем Новгороде ребёнка и его "похитителя"

В СК раскрыли подробности обнаружения пропавшего в Нижнем Новгороде ребёнка и его "похитителя"

Напомним, что шестилетний мальчик пропал 17 мая с детской площадки у дома № 10 по улице Гоголя в Нижнем Новгороде. Камеры засняли его перед исчезновением вместе с неким мужчиной.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Николай Озеров
Николай Озеров

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