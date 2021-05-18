Школу в Казани эвакуировали после сообщений с угрозами от "сообщника Галявиева"

Школу № 67 в Казани эвакуировали после угроз, которые поступили от человека, представившегося "сообщником Ильназа Галявиева". Об этом Лайфу сообщил источник.

Автор сообщения напомнил о случившемся в школе № 175 и пригрозил повторением трагедии в учебном заведении по улице Дежнёва, однако пообещал большее число жертв.

Напомним, Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии 11 мая. В результате погибло девять человек — семеро детей и двое учителей, а также пострадало 23 человека. СКР пока не рассматривает дело Галявиева по статье "Терроризм". Однако такой вариант не исключён по мере появления новых подробностей в ходе расследования. Сейчас молодой человек арестован на два месяца.