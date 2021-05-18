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Школу в Казани эвакуировали после сообщений с угрозами от "сообщника Галявиева"

Сейчас на месте происшествия работают следователи и кинологи, преподавателей и детей вывели из здания.

18 мая, 07:27
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<p>Фото © <a href="https://tatarstan.vsedomarossii.ru/house/40326#" target="_blank" rel="noopener noreferrer">vsedomarossii.ru</a></p>

Фото © vsedomarossii.ru

Школу № 67 в Казани эвакуировали после угроз, которые поступили от человека, представившегося "сообщником Ильназа Галявиева". Об этом Лайфу сообщил источник.

Автор сообщения напомнил о случившемся в школе № 175 и пригрозил повторением трагедии в учебном заведении по улице Дежнёва, однако пообещал большее число жертв.

Информацию об эвакуации ТАСС подтвердили в управлении образования города. На месте происшествия работают следователи и кинологи.

Ещё двое детей обратились в больницу после стрельбы в казанской гимназии

Ещё двое детей обратились в больницу после стрельбы в казанской гимназии

Напомним, Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии 11 мая. В результате погибло девять человек — семеро детей и двое учителей, а также пострадало 23 человека. СКР пока не рассматривает дело Галявиева по статье "Терроризм". Однако такой вариант не исключён по мере появления новых подробностей в ходе расследования. Сейчас молодой человек арестован на два месяца.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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