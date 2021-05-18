Песков рассказал о летнем отпуске Путина
Если коротко, то его не будет: президент в силу своей должности просто не может отойти от регулярных рабочих мероприятий больше чем на несколько дней.
Фото © Kremlin.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сомневается, что Владимиру Путину удастся провести полноценный отпуск этим летом. Речь об этом зашла в ходе его общения с журналистами во вторник.
"Полноценного отпуска, даже не зная его планов, могу сказать, что точно не будет. В любом случае он больше чем на несколько дней не может отойти от регулярных рабочих мероприятий, этого просто не позволяет должность главы государства. Поэтому отпускных планов нет, но он какими-то урывками, используя выходные дни, отдыхает летом", — пояснил представитель Кремля.
Напомним, что прошлым летом глава государства остался без отпуска, а в 2019-м ему удалось совместить досуг с рабочими мероприятиями. В частности, он посетил мотошоу, организованное байк-клубом "Ночные волки" в Севастополе, и побывал на спектакле "Грифон" в музее "Херсонес Таврический".
А в этом году Владимир Путин сумел уделить несколько дней в конце марта отдыху в тайге. Глава государства вместе с министром обороны много гуляли пешком, катались на вездеходах и посетили мастерскую, где Шойгу занимается резьбой по дереву. Путин бросил в один из ручьёв монетку, чтобы, согласно известной традиции, вернуться сюда.
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