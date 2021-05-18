Песков рассказал о летнем отпуске Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сомневается, что Владимиру Путину удастся провести полноценный отпуск этим летом. Речь об этом зашла в ходе его общения с журналистами во вторник.

"Полноценного отпуска, даже не зная его планов, могу сказать, что точно не будет. В любом случае он больше чем на несколько дней не может отойти от регулярных рабочих мероприятий, этого просто не позволяет должность главы государства. Поэтому отпускных планов нет, но он какими-то урывками, используя выходные дни, отдыхает летом", — пояснил представитель Кремля.