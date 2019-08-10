Путин в музее "Херсонес Таврический" посмотрел спектакль "Грифон"

Вместе с главой государства постановку оценили министр культуры России Владимир Мединский, вице-премьер Ольга Голодец и другие.

Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Крым посетил спектакль "Грифон", посвящённый истории Севастополя, созданный руководителем театра "Трикстер" Вячеславом Игнатовым по мотивам пьесы митрополита Тихона. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Вместе с главой государства постановку оценили министр культуры России Владимир Мединский, вице-премьер Ольга Голодец, митрополит Псковский и Порховский Тихон, директор государственного историко-археологического заповедника "Херсонес Таврический" Елена Морозова и активисты "Российского движения школьников".

Любопытно, но подготовка к спектаклю шла больше года, а площадку готовили и вовсе с 2017 года. В ходе спектакля его участники сумели переместиться в иллюзорный мир в воображении главных героев и провести их через шесть эпох. Добиться этого удалось при помощи гигантских механических кукол, парусников из лёгкой ткани и многих других предметов бутафории. Управлялось всё это при помощи статистов.

Проводником через эпохи стал грифон, который издревле считался хранителем тайн, секретов и истин. Добавим, что премьера спектакля состоялась 27 июля, а все желающие смогут оценить его до 28 сентября.

Ранее Владимир Путин в Севастополе посетил байк-шоу, на которое приехал на мотоцикле "Урал".