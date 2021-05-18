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В МИД РФ рассказали о возможном месте проведения саммита Путина и Байдена

Российская сторона также призвала США воздерживаться от шагов, которые могли бы создать дополнительный балласт и проблемы для диалога.

18 мая, 09:15
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Договорённости о встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на данный момент нет, однако если она будет достигнута, саммит состоится в одной из дипломатических столиц Европы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мы смотрим на потенциальный саммит как на крупнейшее мероприятие в наших двусторонних отношениях, а также как на очень серьёзный сигнал всему международному сообществу. Если и когда окончательная договорённость о саммите будет достигнута, подготовка будет глубокой и потребует определённого времени", — приводит его слова РБК.

Однако сейчас никакой ясности о месте проведения саммита нет, но если встреча всё же состоится, то она пройдёт в одной из "дипломатических столиц Европы". Уже целый ряд стран предлагал и продолжает предлагать свою территорию для проведения переговоров, заметил Рябков.

В Швейцарии не стали комментировать возможное проведение саммита Путина и Байдена

В Швейцарии не стали комментировать возможное проведение саммита Путина и Байдена

Он добавил, что Москва и Вашингтон продолжают прорабатывать разные аспекты касаемо встречи, и Россия зафиксировала всё, что говорила на эту тему американская сторона, в том числе и на самом высоком уровне.

"Мы призываем американцев воздерживаться от шагов, которые могли бы создать дополнительный балласт и проблемы для диалога. Мы также призываем их избегать попыток надавить на Москву", — уточнил замминистра внешнеполитического ведомства.

Кремлю пока нечего сообщить по поводу встречи Путина и Байдена

Кремлю пока нечего сообщить по поводу встречи Путина и Байдена

Напомним, президент США Джо Байден надеется на встречу с Владимиром Путиным в июне. В беседе с журналистами глава государства отмечал, что Белый дом работает над организацией этого мероприятия. Российский политолог предположил, какие темы могут подниматься на переговорах лидеров на возможной встрече.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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