В МИД РФ рассказали о возможном месте проведения саммита Путина и Байдена

Договорённости о встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на данный момент нет, однако если она будет достигнута, саммит состоится в одной из дипломатических столиц Европы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мы смотрим на потенциальный саммит как на крупнейшее мероприятие в наших двусторонних отношениях, а также как на очень серьёзный сигнал всему международному сообществу. Если и когда окончательная договорённость о саммите будет достигнута, подготовка будет глубокой и потребует определённого времени", — приводит его слова РБК.

Однако сейчас никакой ясности о месте проведения саммита нет, но если встреча всё же состоится, то она пройдёт в одной из "дипломатических столиц Европы". Уже целый ряд стран предлагал и продолжает предлагать свою территорию для проведения переговоров, заметил Рябков.

Он добавил, что Москва и Вашингтон продолжают прорабатывать разные аспекты касаемо встречи, и Россия зафиксировала всё, что говорила на эту тему американская сторона, в том числе и на самом высоком уровне.

"Мы призываем американцев воздерживаться от шагов, которые могли бы создать дополнительный балласт и проблемы для диалога. Мы также призываем их избегать попыток надавить на Москву", — уточнил замминистра внешнеполитического ведомства.