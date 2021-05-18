"Авангард" подписал контракт с бывшем мужем Пелагеи

"Мы уверены, что Иван перезагрузит свою карьеру и будет очень полезен в различных игровых ситуациях. Это габаритный, опытный игрок, который с успехом может играть у нас в любой из пятёрок. Способен оказывать давление на соперника и навязывать силовую борьбу. Специалист по игре в меньшинстве. Для системы Хартли Телегин подходит идеально", — отметил генеральный менеджер "ястребов" Алексей Волков.