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"Авангард" подписал контракт с бывшем мужем Пелагеи

Ранее он покинул московский ЦСКА, в котором провёл последние семь сезонов.

18 мая, 09:02
<p>Фото © ХК ЦСКА</p>

Фото © ХК ЦСКА

Хоккейный клуб "Авангард" подписал контракт с олимпийским чемпионом 2018 года Иваном Телегиным. Об этом сообщает официальный сайт омичей.

"Мы уверены, что Иван перезагрузит свою карьеру и будет очень полезен в различных игровых ситуациях. Это габаритный, опытный игрок, который с успехом может играть у нас в любой из пятёрок. Способен оказывать давление на соперника и навязывать силовую борьбу. Специалист по игре в меньшинстве. Для системы Хартли Телегин подходит идеально", — отметил генеральный менеджер "ястребов" Алексей Волков.

ЦСКА расторг контракт с бывшим мужем Пелагеи

ЦСКА расторг контракт с бывшим мужем Пелагеи

Последние семь сезонов Телегин провёл в московском ЦСКА. За это время он успел стать олимпийским чемпионом и обладателем Кубка Гагарина. В завершившемся сезоне он провёл 59 матчей, в которых набрал 16 (8+8) очков.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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