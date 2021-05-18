"Авангард" подписал контракт с бывшем мужем Пелагеи
Ранее он покинул московский ЦСКА, в котором провёл последние семь сезонов.
Фото © ХК ЦСКА
Хоккейный клуб "Авангард" подписал контракт с олимпийским чемпионом 2018 года Иваном Телегиным. Об этом сообщает официальный сайт омичей.
"Мы уверены, что Иван перезагрузит свою карьеру и будет очень полезен в различных игровых ситуациях. Это габаритный, опытный игрок, который с успехом может играть у нас в любой из пятёрок. Способен оказывать давление на соперника и навязывать силовую борьбу. Специалист по игре в меньшинстве. Для системы Хартли Телегин подходит идеально", — отметил генеральный менеджер "ястребов" Алексей Волков.
Последние семь сезонов Телегин провёл в московском ЦСКА. За это время он успел стать олимпийским чемпионом и обладателем Кубка Гагарина. В завершившемся сезоне он провёл 59 матчей, в которых набрал 16 (8+8) очков.
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