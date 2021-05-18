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Олич вернётся в штаб сборной Хорватии на Евро-2020

Как стало известно, это было желанием самого наставника армейцев, так как сейчас у него "свободное время".

18 мая, 08:32
<p>Фото © ПФК ЦСКА</p>

Фото © ПФК ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич войдёт в тренерский штаб сборной Хорватии по футболу на время чемпионата Европы по футболу. Об этом РИА "Новости" сообщил футбольный агент Деян Йоксимович.

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"Ивицу отпустили в сборную. Он сам этого хотел. Как раз у него сейчас будет свободное время. Он сам решил не отдыхать", — заявил Йоксимович.

Добавим, что до своего назначения в ЦСКА Ивица Олич также работал в штабе наставника хорватской национальной команды Златко Далича. По итогам сезона армейцы заняли шестое место в РПЛ и впервые за 20 лет не сумели попасть в еврокубки.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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