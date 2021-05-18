Олич вернётся в штаб сборной Хорватии на Евро-2020

Главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич войдёт в тренерский штаб сборной Хорватии по футболу на время чемпионата Европы по футболу. Об этом РИА "Новости" сообщил футбольный агент Деян Йоксимович.

"Ивицу отпустили в сборную. Он сам этого хотел. Как раз у него сейчас будет свободное время. Он сам решил не отдыхать", — заявил Йоксимович.