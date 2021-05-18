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На Галапагосских островах обрушился свод знаменитой арки Дарвина

Причиной стала естественная эрозия. По предварительным данным, никто не пострадал.

18 мая, 09:07
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Ambiente_Ec" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@Ambiente_Ec</a></p>

Фото © Twitter / @Ambiente_Ec

Как выглядела арка до обрушения. Фото © Wikipedia.org

Как выглядела арка до обрушения. Фото © Wikipedia.org

На Галапагосских островах в результате естественной эрозии обрушился свод легендарного природного образования — арки Дарвина. Об этом на своей странице в "Твиттере" сообщило Министерство окружающей среды Эквадора.

"Сообщаем, что 17 мая стало известно об обрушении арки Дарвина, привлекательного природного моста, расположенного менее чем в километре от острова Дарвина на самом севере Галапагосских островов. [Обрушение] стало следствием естественной эрозии", — говорится в сообщении.

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По сообщениям местных СМИ, процесс обрушения был замечен экипажем судна Pikaia. По предварительным данным, в результате падения каменных глыб в море никто не пострадал.

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Арка Дарвина являлась одним из символов Галапагосских островов. Эта локация считалась одним из лучших мест на планете для дайвинга и наблюдения за косяками акул и другими видами морских животных. Однако теперь вместо величественной арки над морем возвышаются лишь два каменных столба.

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Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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