На Галапагосских островах обрушился свод знаменитой арки Дарвина

Как выглядела арка до обрушения. Фото © Wikipedia.org

На Галапагосских островах в результате естественной эрозии обрушился свод легендарного природного образования — арки Дарвина. Об этом на своей странице в "Твиттере" сообщило Министерство окружающей среды Эквадора.

"Сообщаем, что 17 мая стало известно об обрушении арки Дарвина, привлекательного природного моста, расположенного менее чем в километре от острова Дарвина на самом севере Галапагосских островов. [Обрушение] стало следствием естественной эрозии", — говорится в сообщении.

По сообщениям местных СМИ, процесс обрушения был замечен экипажем судна Pikaia. По предварительным данным, в результате падения каменных глыб в море никто не пострадал.

Арка Дарвина являлась одним из символов Галапагосских островов. Эта локация считалась одним из лучших мест на планете для дайвинга и наблюдения за косяками акул и другими видами морских животных. Однако теперь вместо величественной арки над морем возвышаются лишь два каменных столба.