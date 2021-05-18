На Галапагосских островах обрушился свод знаменитой арки Дарвина
Причиной стала естественная эрозия. По предварительным данным, никто не пострадал.
Фото © Twitter / @Ambiente_Ec
Как выглядела арка до обрушения. Фото © Wikipedia.org
На Галапагосских островах в результате естественной эрозии обрушился свод легендарного природного образования — арки Дарвина. Об этом на своей странице в "Твиттере" сообщило Министерство окружающей среды Эквадора.
"Сообщаем, что 17 мая стало известно об обрушении арки Дарвина, привлекательного природного моста, расположенного менее чем в километре от острова Дарвина на самом севере Галапагосских островов. [Обрушение] стало следствием естественной эрозии", — говорится в сообщении.
По сообщениям местных СМИ, процесс обрушения был замечен экипажем судна Pikaia. По предварительным данным, в результате падения каменных глыб в море никто не пострадал.
Арка Дарвина являлась одним из символов Галапагосских островов. Эта локация считалась одним из лучших мест на планете для дайвинга и наблюдения за косяками акул и другими видами морских животных. Однако теперь вместо величественной арки над морем возвышаются лишь два каменных столба.
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