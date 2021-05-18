Комитет Госдумы по международным делам поддержал денонсацию ДОН

В нижней палате парламента документ будет рассмотрен уже завтра, в верхней — в начале июня.

Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал нижней палате парламента принять внесённый президентом РФ законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Об этом сообщил глава комитета Леонид Слуцкий.

"Комитет по международным делам рекомендовал Госдуме денонсировать Договор по открытому небу", — сказал он.