Комитет Госдумы по международным делам поддержал денонсацию ДОН

Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал нижней палате парламента принять внесённый президентом РФ законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Об этом сообщил глава комитета Леонид Слуцкий.

"Комитет по международным делам рекомендовал Госдуме денонсировать Договор по открытому небу", — сказал он.

Слуцкий добавил, что решение было принято единогласно. В результате первое заседание по этому вопросу состоится уже завтра. Совет Федерации же рассмотрит документ 2 июня, сообщил глава Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин в беседе с ТАСС.