Комитет Госдумы по международным делам поддержал денонсацию ДОН
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В нижней палате парламента документ будет рассмотрен уже завтра, в верхней — в начале июня.
Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал нижней палате парламента принять внесённый президентом РФ законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Об этом сообщил глава комитета Леонид Слуцкий.
"Комитет по международным делам рекомендовал Госдуме денонсировать Договор по открытому небу", — сказал он.
Слуцкий добавил, что решение было принято единогласно. В результате первое заседание по этому вопросу состоится уже завтра. Совет Федерации же рассмотрит документ 2 июня, сообщил глава Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин в беседе с ТАСС.
Как сообщал Лайф, 11 мая президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, предусматривающий денонсацию Договора по открытому небу. Первые разговоры об этом начались ещё в начале 2021 года, когда МИД РФ заявил, что Россия запускает процедуру выхода из соглашения. В дипведомстве напомнили, что после выхода в ноябре 2020 года из договора Вашингтона баланс интересов других стран-участниц был нарушен.