В МИД не исключили расширения списка недружественных России стран
Решение Кабмина РФ говорит об отражении фактического положения дел, и в этом нет элемента риторики, заметил Сергей Рябков.
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Россия не хотела бы, чтобы список недружественных стран становился безразмерным, однако нельзя исключать того, что он может расшириться. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Список недружественных стран может и расширяться, хотя мы не хотели бы, чтобы этот перечень государств становился безразмерным", — приводит его слова РБК.
Рябков заметил, что "наиболее оголтелую" позицию в противостоянии с Москвой заняли Вашингтон и Прага. При этом решение Кабмина РФ говорит об отражении фактического положения дел, и в этом нет элемента риторики.
Замминистра заметил, что США пока не просили исключить их из этого списка. При этом критериями исключения служат поведение властей другого государства и их готовность предпринять практические шаги, заметил Рябков.
Напомним, Правительство России 14 мая утвердило перечень недружественных стран, в него вошли США и Чехия. Согласно документу, отныне чешская дипмиссия может заключать трудовые договоры с 19 физлицами в России, а Соединённые Штаты — ни с кем. Позже в Кремле объяснили, что ограниченность списка недружественных зарубежных государств ещё раз говорит о готовности РФ к диалогу. В Евросоюзе призвали Россию пересмотреть решение, а президент Чехии Милош Земан назвал включение республики в этот список глупостью.
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