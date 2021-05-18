В МИД не исключили расширения списка недружественных России стран

Россия не хотела бы, чтобы список недружественных стран становился безразмерным, однако нельзя исключать того, что он может расшириться. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Список недружественных стран может и расширяться, хотя мы не хотели бы, чтобы этот перечень государств становился безразмерным", — приводит его слова РБК.

Рябков заметил, что "наиболее оголтелую" позицию в противостоянии с Москвой заняли Вашингтон и Прага. При этом решение Кабмина РФ говорит об отражении фактического положения дел, и в этом нет элемента риторики.