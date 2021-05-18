Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

С 2022 года в России электронные больничные планируется выдавать автоматически

Соответствующий проект Министерство труда и социальной защиты представило на общественное обсуждение.

18 мая, 08:37
<p>Фото © ТАСС / Донат Сорокин</p>

Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Электронные больничные начиная с 2022 года могут начать выдавать в автоматическом режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

"С 2022 года планируется перейти к автоматической выдаче электронных больничных", — рассказали в ведомстве.

Соответствующий порядок закрепляется правилами информационного взаимодействия страховщика, страхователей, медицинских организаций и федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы по обмену сведениями в целях формирования листка нетрудоспособности в форме электронного документа. Этот проект представлен на общественное обсуждение.

Госдума 18 мая примет поправки о поддержке семей с детьми и беременных женщин

Госдума 18 мая примет поправки о поддержке семей с детьми и беременных женщин

Сейчас же пациент при оформлении электронного больничного должен давать согласие на подобный документ. Однако уже с 1 января следующего года назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности, а также беременности и родам будет осуществляться исключительно на основании электронных листков нетрудоспособности.

Кроме того, планируется, что со следующего года электронные больничные будут автоматически передаваться работодателю и сообщать его номер в отдел кадров не потребуется. А если у пациента возникнет необходимость, в медицинском учреждении ему могут дать выписку из электронного больничного.

В Совфеде поддержали инициативу о расширении использования маткапитала

В Совфеде поддержали инициативу о расширении использования маткапитала

Ранее были названы плюсы Единой платформы управления данными, которую запустят до конца года. Сейчас граждане могут столкнуться с бумажной волокитой при переезде в другое место либо при переоформлении документов, однако новый сервис поможет избежать этого.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Путин заявил, что больничные по уходу за ребёнком должны выплачиваться в полном объёме

21 апреля, 09:41

В Совфеде допустили сокращение часов в рабочей неделе в России

8 мая, 14:13

Риски для страны: почему Карловы Вары стали русским городом для российских чиновников

вчера в 21:40

Две женщины погибли в результате обстрела автобуса в Калифорнии

сегодня в 00:08

ХАМАС опровергло сообщения о готовности пойти на перемирие с Израилем

вчера в 23:54

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1