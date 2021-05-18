С 2022 года в России электронные больничные планируется выдавать автоматически

Электронные больничные начиная с 2022 года могут начать выдавать в автоматическом режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

"С 2022 года планируется перейти к автоматической выдаче электронных больничных", — рассказали в ведомстве.

Соответствующий порядок закрепляется правилами информационного взаимодействия страховщика, страхователей, медицинских организаций и федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы по обмену сведениями в целях формирования листка нетрудоспособности в форме электронного документа. Этот проект представлен на общественное обсуждение.

Сейчас же пациент при оформлении электронного больничного должен давать согласие на подобный документ. Однако уже с 1 января следующего года назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности, а также беременности и родам будет осуществляться исключительно на основании электронных листков нетрудоспособности.

Кроме того, планируется, что со следующего года электронные больничные будут автоматически передаваться работодателю и сообщать его номер в отдел кадров не потребуется. А если у пациента возникнет необходимость, в медицинском учреждении ему могут дать выписку из электронного больничного.