С 2022 года в России электронные больничные планируется выдавать автоматически
Соответствующий проект Министерство труда и социальной защиты представило на общественное обсуждение.
Фото © ТАСС / Донат Сорокин
Электронные больничные начиная с 2022 года могут начать выдавать в автоматическом режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.
"С 2022 года планируется перейти к автоматической выдаче электронных больничных", — рассказали в ведомстве.
Соответствующий порядок закрепляется правилами информационного взаимодействия страховщика, страхователей, медицинских организаций и федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы по обмену сведениями в целях формирования листка нетрудоспособности в форме электронного документа. Этот проект представлен на общественное обсуждение.
Сейчас же пациент при оформлении электронного больничного должен давать согласие на подобный документ. Однако уже с 1 января следующего года назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности, а также беременности и родам будет осуществляться исключительно на основании электронных листков нетрудоспособности.
Кроме того, планируется, что со следующего года электронные больничные будут автоматически передаваться работодателю и сообщать его номер в отдел кадров не потребуется. А если у пациента возникнет необходимость, в медицинском учреждении ему могут дать выписку из электронного больничного.
Ранее были названы плюсы Единой платформы управления данными, которую запустят до конца года. Сейчас граждане могут столкнуться с бумажной волокитой при переезде в другое место либо при переоформлении документов, однако новый сервис поможет избежать этого.
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