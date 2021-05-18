Путин назвал два условия для сотрудничества России со всеми без исключения государствами

Россия готова к сотрудничеству со всеми без исключения странами на условиях равноправия и невмешательства в дела друг друга. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время церемонии приёма верительных грамот иностранных послов.

"Россия открыта для взаимовыгодного партнёрства. Мы готовы работать со всеми без исключения государствами на принципах равноправия и учёта интересов друг друга, невмешательства во внутренние дела", — сказал российский лидер.