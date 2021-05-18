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Путин назвал два условия для сотрудничества России со всеми без исключения государствами

По словам российского лидера, Москва открыта для взаимовыгодного партнёрства, в том числе по вопросам борьбы с пандемией коронавируса.

18 мая, 08:34
<p>Фото © ТАСС / Дружинин Алексей</p>

Фото © ТАСС / Дружинин Алексей

Россия готова к сотрудничеству со всеми без исключения странами на условиях равноправия и невмешательства в дела друг друга. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время церемонии приёма верительных грамот иностранных послов.

"Россия открыта для взаимовыгодного партнёрства. Мы готовы работать со всеми без исключения государствами на принципах равноправия и учёта интересов друг друга, невмешательства во внутренние дела", — сказал российский лидер.

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Президент также заявил, что Россия заинтересована в сотрудничестве с иностранными партнёрами по вопросам борьбы с пандемией коронавируса, и добавил, что в ближайшее время в РФ поступит в оборот четвёртая вакцина от инфекции.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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