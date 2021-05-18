Кличко заявил, что в его квартире пытались провести обыски

В доме мэра Киева Виталия Кличко прошли обыски. Об этом сообщил сам градоначальник, уточнив, что следственные мероприятия проходили двумя этажами ниже его квартиры.

"Сегодня утром, где-то в семь часов, когда я пошёл на тренировку, в подъезд зашла группа вооружённых сотрудников правоохранительных органов, которые находились там, пока я тренировался. Когда я пришёл домой, поднимаясь по лестнице, я увидел группу правоохранителей", — написал Кличко у себя в фейсбуке.

По словам градоначальника, на вопрос о том, что происходит, ему объяснили, что у полицейских возникли вопросы к арендаторам сдающейся двумя этажами ниже квартиры. Однако Кличко уверяет, что камеры наблюдения в подъезде указывают на то, что правоохранители звонили к нему в дверь.