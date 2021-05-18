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Кличко заявил, что в его квартире пытались провести обыски

Однако сами правоохранители сказали киевскому градоначальнику, что пришли вовсе не к нему.

18 мая, 08:28
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Vitaliy_Klychko" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Віталій Кличко</a></p>

Фото © Twitter / Віталій Кличко

В доме мэра Киева Виталия Кличко прошли обыски. Об этом сообщил сам градоначальник, уточнив, что следственные мероприятия проходили двумя этажами ниже его квартиры.

"Сегодня утром, где-то в семь часов, когда я пошёл на тренировку, в подъезд зашла группа вооружённых сотрудников правоохранительных органов, которые находились там, пока я тренировался. Когда я пришёл домой, поднимаясь по лестнице, я увидел группу правоохранителей", — написал Кличко у себя в фейсбуке.

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По словам градоначальника, на вопрос о том, что происходит, ему объяснили, что у полицейских возникли вопросы к арендаторам сдающейся двумя этажами ниже квартиры. Однако Кличко уверяет, что камеры наблюдения в подъезде указывают на то, что правоохранители звонили к нему в дверь.

Ранее прокуратура Киева сообщала, что правоохранители проводят обыски в одном из департаментов Киевской городской государственной администрации по делу о хищении 13,5 миллиона гривен (около 36 миллионов рублей). Кроме того, обыски проходили в Департаменте строительства и культуры, офисе Киевского метрополитена, а также в помещениях предприятия по ремонту и содержанию мостов и дорог.

Ранее Лайф рассказывал, что в офисе движения украинского политика Виктора Медведчука "Украинский выбор" прошли обыски. Вслед за этим Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против самого Медведчука и его однопартийца Тараса Козака. О результатах следственных действий позже рассказал сам депутат. Сейчас он находится под домашним арестом.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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