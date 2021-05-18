Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

"Всё битком": Названо новое популярное место отдыха у россиян

Однако уже в скором времени два любимых у путешественников курорта должны перехватить лидерство.

18 мая, 08:18
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Из-за остановки авиасообщения с рядом стран и закрытия границ в связи с пандемией коронавируса россияне обратили внимание на Абхазию в качестве нового места отдыха. Об этом рассказал председатель Всероссийского объединения туристов, председатель Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму Дмитрий Давыденко.

"В Абхазии всё битком. Там, как в Сочи, всё занято просто", — приводит его слова Ura.ru.

Россияне рассказали о смелых планах на летний отпуск

Россияне рассказали о смелых планах на летний отпуск

Собеседник издания также уточнил, что сейчас для соотечественников открыты Мальдивы и Сейшелы, однако это направления уровня премиум и говорить о массовом потоке туристов нельзя. Ещё одной популярной страной для путешествий является Куба, путёвки туда продаются хорошо, добавил Давыденко.

В данный же момент жители России ждут открытия сообщения с Египтом и Турцией, которые станут одними из самых популярных этим летом.

"Аэрофлот" сократил число рейсов в Турцию до двух в неделю

"Аэрофлот" сократил число рейсов в Турцию до двух в неделю

Ранее Лайф сообщал, что власти Черногории анонсировали открытие границы для туристов. Ситуация с коронавирусом в стране остаётся напряжённой, но там решили перенять опыт Греции и поддержать экономику.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1