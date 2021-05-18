"Всё битком": Названо новое популярное место отдыха у россиян

Из-за остановки авиасообщения с рядом стран и закрытия границ в связи с пандемией коронавируса россияне обратили внимание на Абхазию в качестве нового места отдыха. Об этом рассказал председатель Всероссийского объединения туристов, председатель Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму Дмитрий Давыденко.

"В Абхазии всё битком. Там, как в Сочи, всё занято просто", — приводит его слова Ura.ru.

Собеседник издания также уточнил, что сейчас для соотечественников открыты Мальдивы и Сейшелы, однако это направления уровня премиум и говорить о массовом потоке туристов нельзя. Ещё одной популярной страной для путешествий является Куба, путёвки туда продаются хорошо, добавил Давыденко.

В данный же момент жители России ждут открытия сообщения с Египтом и Турцией, которые станут одними из самых популярных этим летом.