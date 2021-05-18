Стоимость нефти марки Brent превысила $70

Цены на нефть утром 18 мая показали рост на 0,9%. Так, стоимость марки Brent поднялась выше отметки в 70 долларов за баррель, что происходит впервые с марта, когда она стоила более 71 доллара.

Согласно данным торгов, цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,95%, до 70,12 доллара, июльских фьючерсов на WTI — на 0,97%, до 66,92 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI росла на 0,41%, до 66,54 доллара за баррель.