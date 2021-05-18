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Массовое захоронение жертв нацистов нашли в Новгородской области.

Эксгумированы останки более 190 человек, в том числе женщин и детей, которые были уничтожены нацистскими карателями в годы Великой Отечественной войны.

18 мая, 07:59

Кадр видео YouTube / Следственный комитет Российской Федерации

В Новгородской области следователи нашли останки более 190 человек, в том числе детей, которые были убиты нацистами в годы Великой Отечественной войны. СК России опубликовал кадры работ на месте массового захоронения.

"В ходе поиска неучтённых военных захоронений в окрестностях деревни Вдицко Новгородского района Новгородской области обнаружено ранее не исследованное массовое захоронение мирных граждан, в том числе женщин и детей, уничтоженных нацистскими карателями в годы оккупации региона. В настоящее время эксгумированы останки более 190 человек, в том числе детей, работа по извлечению продолжается ежедневно", — сообщается на сайте управления СКР по региону.

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По всем извлечённым останкам назначены комиссионные судебно-медицинские экспертизы для определения пола, возраста, наличия повреждений, причин и давности наступления смерти. В ходе экспертиз будет получен биологический материал для дальнейшего установления генотипа погибших.

"В рамках расследования уголовного дела следователями ведётся архивная работа по выявлению обстоятельств злодеяний немецко-фашистских захватчиков в районе обнаруженного захоронения", — заключили в Следственном комитете.

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Ранее Лайф рассказывал, что в горах под Севастополем найдены останки 29 советских солдат, погибших в боях летом 1942 года. Поисковики даже установили личность одного бойца — лейтенанта Степана Алимпиева 1904 года рождения. Он значился пропавшим без вести от сентября 1941 года, однако оказалось, что он погиб во время третьего и последнего штурма Севастополя 17 июня 1942-го.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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