Массовое захоронение жертв нацистов нашли в Новгородской области.

В Новгородской области следователи нашли останки более 190 человек, в том числе детей, которые были убиты нацистами в годы Великой Отечественной войны. СК России опубликовал кадры работ на месте массового захоронения.

"В ходе поиска неучтённых военных захоронений в окрестностях деревни Вдицко Новгородского района Новгородской области обнаружено ранее не исследованное массовое захоронение мирных граждан, в том числе женщин и детей, уничтоженных нацистскими карателями в годы оккупации региона. В настоящее время эксгумированы останки более 190 человек, в том числе детей, работа по извлечению продолжается ежедневно", — сообщается на сайте управления СКР по региону.

По всем извлечённым останкам назначены комиссионные судебно-медицинские экспертизы для определения пола, возраста, наличия повреждений, причин и давности наступления смерти. В ходе экспертиз будет получен биологический материал для дальнейшего установления генотипа погибших.

"В рамках расследования уголовного дела следователями ведётся архивная работа по выявлению обстоятельств злодеяний немецко-фашистских захватчиков в районе обнаруженного захоронения", — заключили в Следственном комитете.