Казнённые младенцы и многоярусные могилы: почему Генпрокуратура Белоруссии вскрыла братские захоронения только сейчас

Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед рассказал, что официальные данные о количестве уничтоженного мирного населения во время Великой Отечественной войны в республике могут оказаться значительно выше тех, что известны сегодня. Ведомство проводит масштабные раскопки, поиски и опрос очевидцев, изучает архивы и привлекает историков. Некоторые результаты уже говорят о том, что масштабы трагедии по большей части неизвестны.

— Только под Логойском, где мы начали первый осмотр места массового уничтожения наших граждан и, по архивным данным, предполагали обнаружить один ров с убитыми женщинами, детьми, стариками, криминалистическая техника показала, что таких рвов там значительно больше. Глубиной до пяти метров. И количество жертв значительно превышает архивные сведения и другие источники, которые получены от наших граждан. Скажу больше: когда мы начали работать там, даже опытные следователи, прокуроры, криминалисты содрогнулись от того, что там увидели. Наслоения людей, матери, которые обнимают своих младенцев с пулевыми отверстиями в затылке, — всё это настолько поражает, — сказал Швед.

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Помимо того, Андрей Швед сообщил, что ведомством "установлены сведения о ещё живых нацистских преступниках, которые числились в списках и принимали участие в деятельности карательных батальонов". А в начале апреля Генеральная прокуратура республики возбудила уголовное дело по факту геноцида населения Белоруссии в годы ВОВ и в послевоенный период. Таким образом, Минск расследует преступления 75-летней давности и показывает, что делали на его территории представители современного Евросоюза, которые сейчас практически единогласно требуют отставки законно избранного правительства.

По подсчётам историков, большой проблемой для Белоруссии и ряда других регионов Советского Союза, что находились под оккупацией, стала скорость работы Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков (ЧГК). Из-за необходимости в короткие сроки собрать и предоставить факты, цифры и материалы о преступлениях нацистов для Нюрнбергского трибунала не все свидетельства были использованы.

Комиссия была образована указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 1942 года. Согласно указу, в задачу ЧГК входил "полный учёт злодейских преступлений нацистов и причинённого ими ущерба советским гражданам и социалистическому государству". В комиссию входили государственные и партийные чиновники, историки, юристы, писатели, военные, множество авторитетных граждан.

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— Приходилось действовать по математическому принципу: условно — нашли одно захоронение и, примерно представляя количество могил, умножали. Для длительной и кропотливой работы не было времени, а после того как трибунал прошёл, проблема была снята с повестки — нужно было восстанавливать страну. Сегодня, когда эти вопросы поднимаются вновь и в России, и в Белоруссии, уже идёт синхронная работа по установлению мест преступлений, жертв оккупантов и пособников палачей. Наиболее сильным прорывом в этом направлении можно назвать проект 2013 года "Сожжённые деревни Белоруссии", — отметил историк, секретарь ассоциации историков Союзного государства Дмитрий Суржик.

В случае с Белоруссией реальные раскопки и следственные эксперименты с эксгумацией погибших являются более объективным доказательством, чем подсчёты на бумаге, полагает политолог Марат Баширов.

— Всё это необходимость. Однако, с другой стороны, присутствует и политический аспект. Минск сегодня подвергается огромному давлению со стороны Европы, где многими процессами заправляет Германия. А у немцев преступления Второй мировой войны — это ахиллесова пята. Поиск нацистов и обращение к новым фактам преступлений фашистской Германии — тот рычаг, который может привести ЕС к пересмотру давления на Белоруссию, — заявил эксперт.

Как полагает доцент Финансового университета Геворг Мирзаян, российская и белорусская прокуратуры должны действовать синхронно.

— Происходил геноцид не только белорусов, но и всего советского народа, и растаскивать общую победу в национальные квартиры неправильно. При этом, конечно, Белоруссия потеряла каждого третьего гражданина и никогда не опровергала единую Победу. Она никогда не занималась героизацией нацистов, не пыталась позиционировать коллаборационистов как борцов за независимость, никогда не уравнивала Гитлера и Сталина. Так что в случае с Минском, я думаю, можно сделать исключение. И когда они говорят о геноциде, российская генпрокуратура тоже должна поддержать требование о признании геноцида, так как речь шла о планомерном целенаправленном физическом уничтожении граждан Советского Союза, — считает эксперт.

Сложность с описанием преступлений нацистов в Белоруссии обусловлена ещё и тем, что не все жертвы войны погибли непосредственно на территории этой республики. Как отметил публицист Анатолий Вассерман, огромное количество людей было угнано в рабство за границу, где люди и закончили свой жизненный путь.

— Население Белоруссии в годы Великой Отечественной войны сократилось минимум на ¼, конкретное число убитых, конечно, должно уточняться, так как убиты были не только мирные жители и партизаны, но и многие, кого этапами гнали в Германию на принудительные работы, а также схваченные в начале войны мирные жители призывного возраста, что-то около миллиона лиц, которых немцы для красивого счёта записали в военнопленных. Тут, конечно, необходимы расследования, кто в какой категории погибших оказался, однако совокупность этих преступлений означает то, что принято называть словом "геноцид", как это ни прискорбно было бы для современного Запада, — отметил Вассерман.

За последние годы Россия в вопросе изучения предвоенной политики СССР сделала огромный шаг вперёд, опубликовав десятки тысяч архивных документов, которые проливают свет и на "мюнхенский сговор", и на мнимую "дружбу" Советского Союза с нацистской Германией. Всё это было опубликовано на сайте президентской библиотеки весной 2020 года. Как полагает Дмитрий Суржик, объём документов настолько большой, что историки его будут обрабатывать ещё несколько десятков лет. Эти документы смогут точно и достоверно ответить, кто развязал эту войну. А вопросы доказательства геноцида — это прежде всего для внутреннего пользования.

— Работа проводится в рамках проекта "Без срока давности" и в России, и в Белоруссии. Сейчас у нас, к несчастью, есть определённые мифы, мы их хорошо знаем, напомню: "пили бы баварское", "вермахт просто солдаты" и другие лживые утверждения. Раскопки на местах эксгумаций карательных операций дивизий вермахта вместе с войсками союзников и формированиями СС наглядно демонстрируют, как выглядит то, что на бумаге звучит достаточно нейтрально — "преступные приказы". При этом продолжается работа с архивами, где можно посмотреть особые приказы о подсудности, о евреях, о комиссарах. Делая это, мы отвечаем на свой самый важный вопрос: зачем наши предки вели эту войну и почему они не имели права её проиграть, — подчеркнул Суржик.