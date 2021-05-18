"Магнит" заявил о планах купить "Дикси"
Цена сделки основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 млрд рублей, однако она не является окончательной.
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100% акций компании Dixy Holding Limited, под управлением которой находится более 2,5 тысячи магазинов бренда "Дикси", в ближайшем будущем будут приобретены ретейлером "Магнит". Об этом сообщается на сайте компании.
"Магнит" объявляет, что компания достигла соглашения, в соответствии с которым она (через своё основное операционное дочернее общество — АО "Тандер") может приобрести розничную сеть "Дикси", под управлением которой в настоящее время находится 2651 магазин в России", — говорится в сообщении.
Известно, что цена вопроса (92,4 млрд рублей) не является окончательной и, скорее всего, будет скорректирована в зависимости от изменений чистого долга и чистого оборотного капитала на дату закрытия сделки. Помимо этого, закрытие сделки зависит от согласования с ФАС и предварительно запланировано на 31 августа, но срок могут продлить до 30 сентября.
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