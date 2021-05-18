Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

"Магнит" заявил о планах купить "Дикси"

Цена сделки основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 млрд рублей, однако она не является окончательной.

18 мая, 07:49
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

100% акций компании Dixy Holding Limited, под управлением которой находится более 2,5 тысячи магазинов бренда "Дикси", в ближайшем будущем будут приобретены ретейлером "Магнит". Об этом сообщается на сайте компании.

"Магнит" объявляет, что компания достигла соглашения, в соответствии с которым она (через своё основное операционное дочернее общество — АО "Тандер") может приобрести розничную сеть "Дикси", под управлением которой в настоящее время находится 2651 магазин в России", — говорится в сообщении.

"Яндекс.Такси" объявил о покупке активов компании "Везёт" за $178 миллионов

"Яндекс.Такси" объявил о покупке активов компании "Везёт" за $178 миллионов

Известно, что цена вопроса (92,4 млрд рублей) не является окончательной и, скорее всего, будет скорректирована в зависимости от изменений чистого долга и чистого оборотного капитала на дату закрытия сделки. Помимо этого, закрытие сделки зависит от согласования с ФАС и предварительно запланировано на 31 августа, но срок могут продлить до 30 сентября.

Ранее стало известно о том, что "Яндекс" потратит миллиард рублей на покупку банка "Акрополь". Как отмечают в компании, наличие лицензий позволит развивать направление финансовых сервисов и запустить новые продукты.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1