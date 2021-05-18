Жара в Москве может побить температурный рекорд 124-летней давности

В Москве 18 мая может быть обновлён температурный рекорд 124-летней давности. Об этом РИА "Новости" рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михал Леус.

По его словам, в столице воздух может прогреться до +30...32 градусов. А в области — от +28 до +33 градусов. Последний раз такая высокая температура держалась 18 мая 1897 года и составляла +29,1 градуса.

"Сегодня в столице будет ощущаться влияние западной периферии обширного антициклона. Переменная облачность, без осадков", — добавил Михаил Леус.

Синоптик отметил, что ветер будет юго-восточный — 4–9 метров в секунду, днём — с порывами. Атмосферное давление будет падать до 740 миллиметров ртутного столба — что значительно ниже нормы.