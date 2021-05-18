Путин призвал прекратить насилие с обеих сторон в палестино-израильском конфликте

Насилие между Палестиной и Израилем надо прекратить. Об этом заявил президент России Владимир Путин и с сожалением отметил, что ситуация в мире по-прежнему нестабильна и даже осложняется.

"Речь не только о пандемии, которая нанесла огромный ущерб всем нам, унесла жизни миллионов людей, не меньшую озабоченность вызывает деградация системы стратегической стабильности и контроля над вооружениями", — сказал глава государства в ходе церемонии по приёму верительных грамот иностранных послов.

Российский лидер напомнил, что высокие риски по-прежнему несут наркоторговля и оргпреступность, обостряются застарелые региональные конфликты в Афганистане и Ливии. А в последние дни мы стали свидетелями резкой эскалации на Ближнем Востоке. Путин отметил, что все с тревогой следят за этим конфликтом.

"Мы стали свидетелями резкой эскалации на Ближнем Востоке. Вспышка конфронтации между палестинцами и израильтянами уже привела к большому числу жертв среди мирного населения, в том числе среди детей. Считаем императивом прекращение насильственных действий с обеих сторон и активный поиск решения на основе соответствующей резолюции Совета Безопасности Организации Объединённых Наций и общепризнанных принципов международного права", — сказал Путин.