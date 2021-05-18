Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Российские школьники рассказали, с какими сферами хотели бы связать свою жизнь

Без сюрпризов лидирует IT. Однако остались ещё ребята, которые хотят стать врачами и учёными.

18 мая, 08:48
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Российские школьники рассказали, в какой сфере деятельности они хотели бы реализовать себя. Результаты опроса приводит RT.

Неудивительно, что в век информационных технологий каждый пятый подросток (21%) ответил, что хотел бы связать свою жизнь с IT-сферой. Ещё 13% проявили интерес к изобразительным искусствам, 11% хотели бы примерить врачебный халат, 9% детей крайне заинтересованы в промышленности, и ещё 8% — в том, чтобы стать учёными.

Российские школьники рассказали, кто для них является героем

Российские школьники рассказали, кто для них является героем

Кроме того, респонденты обозначили, какие качества, по их мнению, необходимы в рамках выбранных ими сфер деятельности, и больше половины школьников наиболее важным считают умение общаться с людьми (55%).

Творожная запеканка и сосиска в тесте. Выяснилось, какие школьные блюда россияне любят больше всего

Творожная запеканка и сосиска в тесте. Выяснилось, какие школьные блюда россияне любят больше всего

На втором месте (51%) — системное мышление и работа в режиме высокой неопределённости с быстрой сменой задач, на третьем — способность управлять проектами и процессами (50%). Также частыми вариантами ответа (48%) были "критическое мышление" и "умение работать в команде", а также "клиентоориентированность" (47%).

Ранее россияне назвали самые интересные профессии. Около трети респондентов поделились, что на выбор их будущего рода деятельности повлиял предполагаемый уровень дохода.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1