Российские школьники рассказали, с какими сферами хотели бы связать свою жизнь
Без сюрпризов лидирует IT. Однако остались ещё ребята, которые хотят стать врачами и учёными.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Российские школьники рассказали, в какой сфере деятельности они хотели бы реализовать себя. Результаты опроса приводит RT.
Неудивительно, что в век информационных технологий каждый пятый подросток (21%) ответил, что хотел бы связать свою жизнь с IT-сферой. Ещё 13% проявили интерес к изобразительным искусствам, 11% хотели бы примерить врачебный халат, 9% детей крайне заинтересованы в промышленности, и ещё 8% — в том, чтобы стать учёными.
Кроме того, респонденты обозначили, какие качества, по их мнению, необходимы в рамках выбранных ими сфер деятельности, и больше половины школьников наиболее важным считают умение общаться с людьми (55%).
На втором месте (51%) — системное мышление и работа в режиме высокой неопределённости с быстрой сменой задач, на третьем — способность управлять проектами и процессами (50%). Также частыми вариантами ответа (48%) были "критическое мышление" и "умение работать в команде", а также "клиентоориентированность" (47%).
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