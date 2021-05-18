Российские школьники рассказали, с какими сферами хотели бы связать свою жизнь

Российские школьники рассказали, в какой сфере деятельности они хотели бы реализовать себя. Результаты опроса приводит RT.

Неудивительно, что в век информационных технологий каждый пятый подросток (21%) ответил, что хотел бы связать свою жизнь с IT-сферой. Ещё 13% проявили интерес к изобразительным искусствам, 11% хотели бы примерить врачебный халат, 9% детей крайне заинтересованы в промышленности, и ещё 8% — в том, чтобы стать учёными.

Кроме того, респонденты обозначили, какие качества, по их мнению, необходимы в рамках выбранных ими сфер деятельности, и больше половины школьников наиболее важным считают умение общаться с людьми (55%).

На втором месте (51%) — системное мышление и работа в режиме высокой неопределённости с быстрой сменой задач, на третьем — способность управлять проектами и процессами (50%). Также частыми вариантами ответа (48%) были "критическое мышление" и "умение работать в команде", а также "клиентоориентированность" (47%).