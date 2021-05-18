Суд признал законным решение об отказе в возбуждении дела после госпитализации Навального

Второй западный окружной военный суд отклонил жалобу на решение о признании законным отказа Главного военного следственного управления (ГВСУ) СК РФ возбудить дело по заявлению юристов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* после госпитализации Алексея Навального в 2020 году.

"Суд постановил решение 235-го Гарнизонного военного суда оставить без изменения, жалобу ФБК — без удовлетворения", — сообщили ТАСС в суде.

Прокурор Александр Юрочкин в ходе заседания также заявил, что считает решение 235-го Гарнизонного военного суда законным и обоснованным.

"10 февраля следственным отделением ГУ МВД РФ на транспорте по Томской области уже была проведена проверка, в ходе которой принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, о чём была уведомлена сторона заявителя", — сказал он.