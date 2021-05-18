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Суд признал законным решение об отказе в возбуждении дела после госпитализации Навального

Прокурор поддержал позицию суда и отметил, что ранее по данному вопросу МВД была проведена соответствующая проверка.

18 мая, 09:28
<p>Фото © Пресс-служба Мосгорсуда / ТАСС</p>

Фото © Пресс-служба Мосгорсуда / ТАСС

Второй западный окружной военный суд отклонил жалобу на решение о признании законным отказа Главного военного следственного управления (ГВСУ) СК РФ возбудить дело по заявлению юристов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* после госпитализации Алексея Навального в 2020 году.

"Суд постановил решение 235-го Гарнизонного военного суда оставить без изменения, жалобу ФБК — без удовлетворения", — сообщили ТАСС в суде.

Заседание по делу ФБК перенесли на 9 июня

Заседание по делу ФБК перенесли на 9 июня

Прокурор Александр Юрочкин в ходе заседания также заявил, что считает решение 235-го Гарнизонного военного суда законным и обоснованным.

"10 февраля следственным отделением ГУ МВД РФ на транспорте по Томской области уже была проведена проверка, в ходе которой принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, о чём была уведомлена сторона заявителя", — сказал он.

Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа. Его госпитализировали прямо с самолёта. Изначально российские врачи подозревали у блогера острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику Charite. Там вскоре заявили, что блогера якобы отравили ядом "Новичок". При этом российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" усомнились в этом. 23 сентября 2020 года блогера выписали, но в Россию он вернулся только 17 января. Его задержали за нарушения условий отбывания условного наказания по делу "Ив Роше".

* Организация внесена в реестр НКО иностранных агентов.

Штабы Навального включили в перечень экстремистских организаций

Штабы Навального включили в перечень экстремистских организаций

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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