Суд признал законным решение об отказе в возбуждении дела после госпитализации Навального
Прокурор поддержал позицию суда и отметил, что ранее по данному вопросу МВД была проведена соответствующая проверка.
Фото © Пресс-служба Мосгорсуда / ТАСС
Второй западный окружной военный суд отклонил жалобу на решение о признании законным отказа Главного военного следственного управления (ГВСУ) СК РФ возбудить дело по заявлению юристов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* после госпитализации Алексея Навального в 2020 году.
"Суд постановил решение 235-го Гарнизонного военного суда оставить без изменения, жалобу ФБК — без удовлетворения", — сообщили ТАСС в суде.
Прокурор Александр Юрочкин в ходе заседания также заявил, что считает решение 235-го Гарнизонного военного суда законным и обоснованным.
"10 февраля следственным отделением ГУ МВД РФ на транспорте по Томской области уже была проведена проверка, в ходе которой принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, о чём была уведомлена сторона заявителя", — сказал он.
Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа. Его госпитализировали прямо с самолёта. Изначально российские врачи подозревали у блогера острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику Charite. Там вскоре заявили, что блогера якобы отравили ядом "Новичок". При этом российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" усомнились в этом. 23 сентября 2020 года блогера выписали, но в Россию он вернулся только 17 января. Его задержали за нарушения условий отбывания условного наказания по делу "Ив Роше".
* Организация внесена в реестр НКО — иностранных агентов.
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