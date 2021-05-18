Мать похищенного в Нижнем Новгороде мальчика: Я учила его не подходить к незнакомцам
Шестилетний ребёнок играл на площадке, которую не видно из окна его квартиры, а пропажу родственники заметили лишь спустя два часа.
Мать похищенного в Нижнем Новгороде мальчика: Я учила его не подходить к незнакомцам. Видео © LIFE
Лайф пообщался со Светланой — мамой шестилетнего мальчика, чья пропажа всколыхнула вчера Нижний Новгород. Всё закончилось благополучно — ребёнка нашли, сейчас он в реабилитационном центре, а похитившего его мужчину задержали — он не успел причинить малышу никакого вреда. Тем не менее оказалось, что мальчик практически каждый день оставался без присмотра взрослых. Детская площадка, на которой он привык играть, расположена достаточно далеко от дома и не видна из окон квартиры, мобильного телефона у него тоже не было. Светлана признаётся, что заметила пропажу ребёнка лишь спустя два часа и бросилась его искать. Женщине хотелось верить, что она найдёт сына живым и невредимым, ведь своих детей — мальчика-шестилетку и одиннадцатилетнюю дочь — она всегда учила не подходить к незнакомцам.
"Я учу своих детей, чтобы они никогда никуда ни с какими незнакомыми не ходили. Но он маленький, шесть лет, его позвали — он и пошёл, хотя я всё время говорила", — сокрушается Светлана в беседе с Лайфом.
По словам женщины, когда ребёнка нашли, он был испуган, устал и хотел спать. Светлана обмолвилась о том, что мальчику предстоит реабилитация, но какая именно — ей пока не известно.
Отметим, что, по данным источников Лайфа, Светлана ведёт маргинальный образ жизни, часто находится в алкогольном опьянении. В отношении женщины решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 156 ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего") и о лишении родительских прав.
Как ранее сообщал Лайф, шестилетний мальчик пропал 17 мая с детской площадки у дома № 10 по улице Гоголя в Нижнем Новгороде. Камеры засняли его перед исчезновением вместе с неким мужчиной. Пропавшего малыша и его "похитителя" обнаружили во втором часу ночи в ста километрах от места исчезновения. О похитителе известно, что он не имеет постоянного места жительства. В апреле он решил выдвинуться из Казани в Москву, но задержался в Нижнем Новгороде. Полицейским он пояснил, что хотел погулять с мальчиком, а затем увезти его в деревню и жить там вместе с ним как с сыном.
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