Мать похищенного в Нижнем Новгороде мальчика: Я учила его не подходить к незнакомцам. Видео © LIFE

Лайф пообщался со Светланой — мамой шестилетнего мальчика, чья пропажа всколыхнула вчера Нижний Новгород. Всё закончилось благополучно — ребёнка нашли, сейчас он в реабилитационном центре, а похитившего его мужчину задержали — он не успел причинить малышу никакого вреда. Тем не менее оказалось, что мальчик практически каждый день оставался без присмотра взрослых. Детская площадка, на которой он привык играть, расположена достаточно далеко от дома и не видна из окон квартиры, мобильного телефона у него тоже не было. Светлана признаётся, что заметила пропажу ребёнка лишь спустя два часа и бросилась его искать. Женщине хотелось верить, что она найдёт сына живым и невредимым, ведь своих детей — мальчика-шестилетку и одиннадцатилетнюю дочь — она всегда учила не подходить к незнакомцам.

"Я учу своих детей, чтобы они никогда никуда ни с какими незнакомыми не ходили. Но он маленький, шесть лет, его позвали — он и пошёл, хотя я всё время говорила", — сокрушается Светлана в беседе с Лайфом.

По словам женщины, когда ребёнка нашли, он был испуган, устал и хотел спать. Светлана обмолвилась о том, что мальчику предстоит реабилитация, но какая именно — ей пока не известно.