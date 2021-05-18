Песков не исключил новую встречу Путина и Лукашенко в конце мая
Планируется, что на ней будут обсуждаться вопросы по интеграции двух стран.
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Новая встреча президента РФ Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко может пройти в конце мая. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Не исключаем, что в конце мая такая встреча состоится. По крайней мере, она готовится", — сказал представитель Кремля.
В рамках переговоров лидеры будут обсуждать дальнейшее развитие интеграционных процессов, уточнил Песков. Правительства РФ и Белоруссии уже начали работу по исполнению поручений глав государств.
Возможная встреча станет уже третьей за год. Ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались 22 февраля в Сочи и 22 апреля в Москве, а также созванивались в День Победы.
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