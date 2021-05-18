Песков не исключил новую встречу Путина и Лукашенко в конце мая

Новая встреча президента РФ Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко может пройти в конце мая. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Не исключаем, что в конце мая такая встреча состоится. По крайней мере, она готовится", — сказал представитель Кремля.

В рамках переговоров лидеры будут обсуждать дальнейшее развитие интеграционных процессов, уточнил Песков. Правительства РФ и Белоруссии уже начали работу по исполнению поручений глав государств.