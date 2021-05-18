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Песков не исключил новую встречу Путина и Лукашенко в конце мая

Планируется, что на ней будут обсуждаться вопросы по интеграции двух стран.

18 мая, 09:32
<p>Фото © ТАСС / EPA / ALEXANDER ZEMLIANICHENKO</p>

Фото © ТАСС / EPA / ALEXANDER ZEMLIANICHENKO

Новая встреча президента РФ Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко может пройти в конце мая. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Не исключаем, что в конце мая такая встреча состоится. По крайней мере, она готовится", — сказал представитель Кремля.

В рамках переговоров лидеры будут обсуждать дальнейшее развитие интеграционных процессов, уточнил Песков. Правительства РФ и Белоруссии уже начали работу по исполнению поручений глав государств.

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Возможная встреча станет уже третьей за год. Ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались 22 февраля в Сочи и 22 апреля в Москве, а также созванивались в День Победы.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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