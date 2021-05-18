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Комары и мухи оказались умнее, чем считалось

Учёные обнаружили у этих насекомых около 200 тысяч клеток в мозге. Это говорит о том, что ранее их интеллектуальный потенциал недооценивался.

18 мая, 10:07
<p>Фото © <a href="https://www.google.com/url?sa=i&url=https://pixabay.com/photos/mosquito-insect-mosquito-bite-49141/&psig=AOvVaw0GLR1dRtbj-qhcB4BQZEPZ&ust=1621417066692000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCPiC27v30vACFQAAAAAdAAAAABAD" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Pixabay</a></p>

Фото © Pixabay

Американские учёные провели исследование и выяснили, что у мух-дрозофил и комаров есть базовый объём мозговых клеток, благодаря чему они способны на более сложное поведение. Об этом говорится в журнале PLOS One.

Эксперты давно подозревали скрытый интеллектуальный потенциал насекомых, но не могли найти этому доказательств. Теперь же подтвердить эту теорию смогли учёные из Университета Джонса Хопкинса.

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По их данным, крошечный мозг обоих видов насекомых состоит примерно из 200 тысяч нейронов. Для их изучения специалисты использовали изотропный фракцинатор — аппарат, который позволяет точно посчитать количество клеток в определённой ткани. Исследователям пришлось разрушить мозг насекомых с помощью пестика, чтобы определить объём ткани и измерить количество клеток.

Ранее Лайф писал, что учёные зафиксировали самую быструю передачу ковида от человека к животному. Из-за инфекции у питомца возникли проблемы в работе сердца и ухудшение зрения.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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