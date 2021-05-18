Комары и мухи оказались умнее, чем считалось

Американские учёные провели исследование и выяснили, что у мух-дрозофил и комаров есть базовый объём мозговых клеток, благодаря чему они способны на более сложное поведение. Об этом говорится в журнале PLOS One.

Эксперты давно подозревали скрытый интеллектуальный потенциал насекомых, но не могли найти этому доказательств. Теперь же подтвердить эту теорию смогли учёные из Университета Джонса Хопкинса.

По их данным, крошечный мозг обоих видов насекомых состоит примерно из 200 тысяч нейронов. Для их изучения специалисты использовали изотропный фракцинатор — аппарат, который позволяет точно посчитать количество клеток в определённой ткани. Исследователям пришлось разрушить мозг насекомых с помощью пестика, чтобы определить объём ткани и измерить количество клеток.