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Коварные продукты: сыр и икра могут повышать давление

Также гипертонию могут спровоцировать нервные или физические перегрузки, резкая отмена лекарственных препаратов от давления и напитки с кофеином.

18 мая, 10:04
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Еда коварнее, чем думало человечество: как оказалось, очень многие продукты могут спровоцировать повышение давления. Об этом рассказал врач-кардиолог АО "Медицина" Денис Соколов.

Среди факторов риска доктор назвал нервные или физические перегрузки, резкую отмену лекарственных препаратов от давления, напитки, содержащие кофеин, солёную пищу и даже употребление сыра или икры.

"Повышенное артериальное давление является симптомом гипертонической болезни, однако может быть и проявлением других заболеваний — при поражениях почек, эндокринных заболеваниях. Причинами изменения артериального давления у здоровых людей могут быть стресс, несбалансированное питание, излишнее употребление солёной пищи, физические нагрузки, которые заставляют биться сердце чаще и интенсивнее, и даже дневной сон", — пояснил доктор в беседе с Nation News.

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Он также рассказал, что несмотря на то, что нормальным давлением считается 120 на 80 мм ртутного столба, это лишь средний показатель, и многие его коллеги сходятся во мнении, что у каждой возрастной группы будет своё нормальное давление. Помимо этого, врач отмечает, что немаловажными факторами являются телосложение и пол.

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По его словам, у людей с лишним весом повышенное давление наблюдается намного чаще, чем у людей, ведущих активный образ жизни и имеющих нормальный индекс массы тела. Это связано в первую очередь с тем, что при ожирении возникают гормональные и метаболические нарушения, которые вызывают увеличение сердечного выброса, задержку жидкости и натрия в организме, что приводит к развитию гипертонической болезни.

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Ранее специалисты назвали пять продуктов, которые нельзя употреблять людям с высоким давлением. Исключив из рациона хотя бы один из них, можно снизить риск смерти от инсульта на 16%, а от ишемической болезни сердца — на 12%.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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