Коварные продукты: сыр и икра могут повышать давление

Еда коварнее, чем думало человечество: как оказалось, очень многие продукты могут спровоцировать повышение давления. Об этом рассказал врач-кардиолог АО "Медицина" Денис Соколов.

Среди факторов риска доктор назвал нервные или физические перегрузки, резкую отмену лекарственных препаратов от давления, напитки, содержащие кофеин, солёную пищу и даже употребление сыра или икры.

"Повышенное артериальное давление является симптомом гипертонической болезни, однако может быть и проявлением других заболеваний — при поражениях почек, эндокринных заболеваниях. Причинами изменения артериального давления у здоровых людей могут быть стресс, несбалансированное питание, излишнее употребление солёной пищи, физические нагрузки, которые заставляют биться сердце чаще и интенсивнее, и даже дневной сон", — пояснил доктор в беседе с Nation News.

Он также рассказал, что несмотря на то, что нормальным давлением считается 120 на 80 мм ртутного столба, это лишь средний показатель, и многие его коллеги сходятся во мнении, что у каждой возрастной группы будет своё нормальное давление. Помимо этого, врач отмечает, что немаловажными факторами являются телосложение и пол.

По его словам, у людей с лишним весом повышенное давление наблюдается намного чаще, чем у людей, ведущих активный образ жизни и имеющих нормальный индекс массы тела. Это связано в первую очередь с тем, что при ожирении возникают гормональные и метаболические нарушения, которые вызывают увеличение сердечного выброса, задержку жидкости и натрия в организме, что приводит к развитию гипертонической болезни.