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В Москве подросток без прав на "Жигулях" сбил группу студентов

Как рассказал один из пострадавших, лихач пытался дрифтить и, вероятно, не справился с управлением.

18 мая, 10:21
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В Москве подросток без прав на "Жигулях" сбил толпу пешеходов. Видео © LIFE

В Москве автомобиль "Жигули" на скорости въехал в группу студентов, четыре человека госпитализированы. Как сообщил источник Лайфа, за рулём оказался 17-летний подросток без прав. Сейчас с ним работают правоохранители.

Авария произошла на Волгоградском проспекте. Как видно на кадрах с камеры наблюдения, в один момент водителя ВАЗ-2105 занесло, после чего, судя по всему, он и влетел в пешеходов. Как рассказали очевидцы, один человек оказался зажат между стеной и автомобилем.

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В результате ДТП пострадали четыре студентки одного из столичных вузов. Они госпитализированы. Ещё двое парней получили незначительные травмы, однако один из них всё же намерен обратиться к врачу в ближайшее время. В беседе с Лайфом он рассказал, что водитель пытался дрифтить и, вероятно, не справился с управлением.

Ранее Лайф сообщал, что в Санкт-Петербурге автомобилист сбил пару на электросамокате, которая на большой скорости мчалась по тротуару.

Авторы
Максим Плетнёв
Максим Плетнёв

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