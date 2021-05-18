В Москве подросток без прав на "Жигулях" сбил группу студентов

В Москве подросток без прав на "Жигулях" сбил толпу пешеходов. Видео © LIFE

В Москве автомобиль "Жигули" на скорости въехал в группу студентов, четыре человека госпитализированы. Как сообщил источник Лайфа, за рулём оказался 17-летний подросток без прав. Сейчас с ним работают правоохранители.

Авария произошла на Волгоградском проспекте. Как видно на кадрах с камеры наблюдения, в один момент водителя ВАЗ-2105 занесло, после чего, судя по всему, он и влетел в пешеходов. Как рассказали очевидцы, один человек оказался зажат между стеной и автомобилем.

В результате ДТП пострадали четыре студентки одного из столичных вузов. Они госпитализированы. Ещё двое парней получили незначительные травмы, однако один из них всё же намерен обратиться к врачу в ближайшее время. В беседе с Лайфом он рассказал, что водитель пытался дрифтить и, вероятно, не справился с управлением.