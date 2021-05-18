Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Нападающий Антон Заболотный переходит из "Сочи" в ЦСКА

В ушедшем сезоне форвард сыграл в 27 матчах, в которых смог отличиться девять раз.

18 мая, 10:27
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Нападающий ФК "Сочи" Антон Заболотный покинул расположение команды и переходит в московский ЦСКА. Об этом РИА "Новости" сообщил владелец южан Борис Ротенберг.

Черчесов: Лучше бездарный Заболотный, нежели талантливый игрок, который ничего не делает

Черчесов: Лучше бездарный Заболотный, нежели талантливый игрок, который ничего не делает

"Антон Заболотный ушёл из "Сочи", желаю ему удачи в ЦСКА. Остальные лидеры остаются в клубе", — отметил Ротенберг.

СМИ: ЦСКА подписал контракт с форвардом "Сочи" Антоном Заболотным

СМИ: ЦСКА подписал контракт с форвардом "Сочи" Антоном Заболотным

Стоит отметить, что для Заболотного ЦСКА совсем не чужой клуб. В школе армейцев он воспитывался с 13 лет. Окончательно стан армейцев он покинул в 2013 году. После этого он выступал в "Уфе", "Факеле", "Тосно", "Зените" и "Сочи".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

СМИ: "Локомотив" может переехать в "Лужники", а стадион в Черкизове снесут

вчера в 14:01

"Может заехать на пару дней": В ЦСКА опровергли информацию о работе Олича с Хорватией на Евро

вчера в 13:12

Российский пловец Колесников дважды за два дня побил мировой рекорд на ЧЕ

вчера в 18:07

Две женщины погибли в результате обстрела автобуса в Калифорнии

сегодня в 00:08

ХАМАС опровергло сообщения о готовности пойти на перемирие с Израилем

вчера в 23:54

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1