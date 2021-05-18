Нападающий Антон Заболотный переходит из "Сочи" в ЦСКА
В ушедшем сезоне форвард сыграл в 27 матчах, в которых смог отличиться девять раз.
Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Нападающий ФК "Сочи" Антон Заболотный покинул расположение команды и переходит в московский ЦСКА. Об этом РИА "Новости" сообщил владелец южан Борис Ротенберг.
"Антон Заболотный ушёл из "Сочи", желаю ему удачи в ЦСКА. Остальные лидеры остаются в клубе", — отметил Ротенберг.
Стоит отметить, что для Заболотного ЦСКА совсем не чужой клуб. В школе армейцев он воспитывался с 13 лет. Окончательно стан армейцев он покинул в 2013 году. После этого он выступал в "Уфе", "Факеле", "Тосно", "Зените" и "Сочи".
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