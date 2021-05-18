Нападающий Антон Заболотный переходит из "Сочи" в ЦСКА

Стоит отметить, что для Заболотного ЦСКА совсем не чужой клуб. В школе армейцев он воспитывался с 13 лет. Окончательно стан армейцев он покинул в 2013 году. После этого он выступал в "Уфе", "Факеле", "Тосно", "Зените" и "Сочи".