Мининформ Белоруссии объяснил, почему ограничил доступ к ресурсу TUT.BY

Министерство информации Белоруссии заявило, что доступ к новостному ресурсу TUT.BY был ограничен в связи с тем, что тот нарушил закон о СМИ.

"Генеральная прокуратура установила многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещённой информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе TUT.BY. В данных материалах содержится информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL", — говорится на сайте министерства.

В Мининформе напомнили, что в соответствии с белорусскими законами в СМИ, а также на интернет-ресурсах запрещено распространение информации от имени организаций, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию.

Напомним, что в конце 2020 года Экономический суд Минска лишил портал TUT.BY статуса средства массовой информации, удовлетворив соответствующее ходатайство Министерства информации республики. Затем один из учредителей TUT.BY Кирилл Волошин 18 мая сообщил об ограничении доступа к ресурсу.