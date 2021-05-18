Эксперт по пожарной безопасности назвал предметы, которые обязательно нужно брать на отдых

Уже совсем скоро наступит лето, и многие жители России отправятся на природу, где одним из обязательных мероприятий является разведение костра. О том, как насладиться потрескивающим пламенем и при этом не сжечь лес, рассказал эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко.

"Каждый, кто собирается на такого рода мероприятие, должен в первую очередь понимать, что брать с собой для обеспечения пожарной безопасности. Первое — огнетушитель, его можно приобрести. Второе — любое полотно, которым можно накрыть очаг возгорания, третье — вода. Также очаг возгорания можно засыпать землёй, если есть такая возможность", — объяснил он в беседе с РИА "ФАН".

Эксперт также рассказал о вещах, которые категорически нельзя делать при возникновении серьёзного возгорания. Например, точно не стоит расшвыривать тлеющие угли веткой, или пытаться задуть огонь, давая ему больше кислорода.

Помимо этого, Бойко рассказал, как правильно использовать жидкость для розжига. По его словам, правильно будет полить ею сухие угли и дать им пропитаться, а не подливать её в бушующее пламя, рискуя из-за резкой вспышки остаться без бровей или поджечь стоящие рядом деревья.

Эксперт напомнил, что жечь костры в лесу запрещено: штраф за это составляет от 1500 до 3000 рублей для граждан, 10–20 тысяч рублей для должностных лиц и 50–200 тысяч рублей для юридических лиц. Поэтому он настоятельно рекомендует разжигать огонь согласно правилам — в ста метрах от ближайшего дерева, рядом с бочкой, наполненной водой или песком.