Пьяный россиянин вместо прав пытался предъявить инспекторам набор для барбекю
Мужчина буквально не понимал, чего от него хотят. Теперь ему грозит штраф и лишение права управления автомобилем.
Под Кемерово пьяный водитель вместо прав пытался дать инспекторам набор для барбекю. Видео © Пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области
В Кемеровской области пьяный водитель вместо водительского удостоверения пытался предъявить инспекторам набор для барбекю. Как рассказали в полиции, содержание алкоголя в крови мужчины в семь раз превышало норму.
Подозрительную иномарку Toyota Carib заметили на улицах Прокопьевска. Автомобиль вилял из стороны в сторону, чем сразу привлёк внимание сотрудников ГИБДД. Остановив машину, правоохранители выяснили, что водитель был сильно пьян и буквально не понимал, что происходит. На требования показать водительские права он несколько раз протягивал пакет с решёткой для барбекю и древесным углём.
В результате мужчину задержали и составили на него протокол об управлении транспортным средством в нетрезвом виде. Теперь ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав.
Ранее Лайф рассказывал, что в Кирове агрессивная подруга задержанного за пьяную езду водителя набросилась на журналиста с кулаками.
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