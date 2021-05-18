Пьяный россиянин вместо прав пытался предъявить инспекторам набор для барбекю

Под Кемерово пьяный водитель вместо прав пытался дать инспекторам набор для барбекю. Видео © Пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области

В Кемеровской области пьяный водитель вместо водительского удостоверения пытался предъявить инспекторам набор для барбекю. Как рассказали в полиции, содержание алкоголя в крови мужчины в семь раз превышало норму.

Подозрительную иномарку Toyota Carib заметили на улицах Прокопьевска. Автомобиль вилял из стороны в сторону, чем сразу привлёк внимание сотрудников ГИБДД. Остановив машину, правоохранители выяснили, что водитель был сильно пьян и буквально не понимал, что происходит. На требования показать водительские права он несколько раз протягивал пакет с решёткой для барбекю и древесным углём.

В результате мужчину задержали и составили на него протокол об управлении транспортным средством в нетрезвом виде. Теперь ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав.