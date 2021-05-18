Путин поприветствовал участников фестиваля студенческого спорта "АССК. Фест"

Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей Всероссийского фестиваля студенческого спорта "АССК.Фест". Президент отметил, что Россия гордится традициями студенческого спортивного движения, говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

"В нашей стране искренне гордятся достижениями юных атлетов и замечательными традициями студенческого спортивного движения, которое с каждым годом укрепляет свои ряды, объединяет дружную, сплочённую команду единомышленников. И нынешний фестиваль убедительно это подтверждает", — говорится в телеграмме.

Глава России подчеркнул, что программа и мероприятия фестиваля направлены "на популяризацию ценностей физической культуры, активного и здорового образа жизни, воспитание молодёжи в духе патриотизма".

Кроме того, Владимир Путин выразил уверенность, что фестиваль "АССК.Фест" открывает новые возможности для профессионального, личностного становления молодёжи, успешной реализации её творческого потенциала.

Всероссийский фестиваль студенческого спорта "АССК.Фест" проходит с 18 по 22 мая в Казани.