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Кириенко объявил о запуске международной премии "Мы вместе"

Победители, которых объявят 5 декабря на международном форуме, получат гранты до 2,5 млн рублей, поучаствуют в образовательных программах и продвинут свои проекты.

18 мая, 12:14
<p>Фото © <a href="https://%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F.%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5.%D1%80%D1%84/tpost/lz0l4i6pi1-mezhdunarodnaya-premiya-mivmeste-startue" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт премии "Мы вместе"</a></p>

Фото © Сайт премии "Мы вместе"

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко дал старт международной премии в сфере волонтёрской деятельности "Мы вместе".

"Премия сначала рождалась как общероссийская, но потихоньку превратилась в международную, потому что в наших проектах всё чаще участвуют ребята из других стран", — сказал Кириенко на церемонии.

По его словам, победителем премии может стать любой человек по всему миру, на своём примере показавший готовность в сложной ситуации отдать свои силы, сердце и душу для помощи другим. Россияне же, объединившись для борьбы с коронавирусом, одержали моральную победу над пандемией, заметил Кириенко.

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Вице-премьер России Татьяна Голикова в свою очередь поблагодарила некоммерческие организации, бизнес, волонтёров и учёных за проделанную работу. Она заметила, что нигде в мире не было такой широты и значимости помощи со стороны студентов и старших школьников во время локдауна.

Участвовать в премии могут граждане от 14 лет и организации, заявки принимаются до 5 июля. Победители, которых объявят 5 декабря на международном форуме, получат гранты до 2,5 млн рублей, поучаствуют в образовательных программах и продвинут свои проекты.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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