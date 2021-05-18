Кириенко объявил о запуске международной премии "Мы вместе"

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко дал старт международной премии в сфере волонтёрской деятельности "Мы вместе".

"Премия сначала рождалась как общероссийская, но потихоньку превратилась в международную, потому что в наших проектах всё чаще участвуют ребята из других стран", — сказал Кириенко на церемонии.

По его словам, победителем премии может стать любой человек по всему миру, на своём примере показавший готовность в сложной ситуации отдать свои силы, сердце и душу для помощи другим. Россияне же, объединившись для борьбы с коронавирусом, одержали моральную победу над пандемией, заметил Кириенко.

Вице-премьер России Татьяна Голикова в свою очередь поблагодарила некоммерческие организации, бизнес, волонтёров и учёных за проделанную работу. Она заметила, что нигде в мире не было такой широты и значимости помощи со стороны студентов и старших школьников во время локдауна.

Участвовать в премии могут граждане от 14 лет и организации, заявки принимаются до 5 июля. Победители, которых объявят 5 декабря на международном форуме, получат гранты до 2,5 млн рублей, поучаствуют в образовательных программах и продвинут свои проекты.