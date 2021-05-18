Московская жара уже побила рекорд 124-летней давности

Захватившая Москву аномальная жара уже побила рекорд 124-летней давности, прогрев воздух до +32 градусов. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, в каких городах страны сегодня также установится погода, характерная для июля.

"Самая высокая температура наблюдалась 18 мая дважды и очень давно — в 1897-м и 1898-м, два года подряд температуры были самые высокие за весь период наблюдений. Сегодня до 15–16 часов температура будет выше 30–32. На юго-востоке температура достигнет 35 градусов. Такая температура характерна для июля", — рассказал он.

Эксперт добавил, что рекорды будут биться не только в Москве, но и во многих других городах, например, Самаре и Уфе, и даже на Урале температура повысится до аномально высоких показателей.

"Сегодня будет много рекордов не только в Москве, но и в Приволжском федеральном округе, Самара, Уфа, Пенза — там тоже будут биться рекорды. На Урале температура около или близка к рекордным значениям будет, на востоке европейской территории страны очень высокая температура", — заявил Вильфанд.

Он объяснил, что такая необычайная жара связана с пришедшими в Россию из Центральной Азии воздушными массами.

"Такие супервысокие температуры связаны с тем, что очень жаркие воздушные массы приходят к нам из Центральной Азии. Краткосрочные экстремальные явления никак не повлияют на дальнейшую погоду летом", — подытожил он.