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В крови упавшего с электросамоката солиста Мариинки обнаружено более 2 промилле этанола

31-летний Давил Залеев находится в Мариинской больнице в тяжёлом состоянии. Он введён в искусственную кому.

18 мая, 11:55
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Солист балета Мариинского театра Давид Залеев в момент инцидента с электросамокатом был сильно пьян. По данным источников Лайфа, в моче артиста содержалось 2,7 промилле этанола, в крови — 2,1 промилле.

Момент падения Давида Залеева с электросамоката.

Видео © LIFE

Эти цифры относятся к степени опьянения "чуть выше средней": два промилле в крови образуется, если выпить 1,5–2,5 мл этанола на 1 кг массы тела. По средним подсчётам, анализы покажут такой результат, если человек с массой 80 кг выпьет 0,4 литра водки или 1,75 литра вина или шампанского.

Давид Залеев Фото © Instagram

Давид Залеев

Фото © Instagram

Для сравнения: у актёра Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП 8 июня 2020 года, экспресс-тест на алкоголь показал примерно 1,05 промилле. А внук бывшего губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев в момент другой громкой московской аварии был пьян на 0,74 промилле.

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Напомним, Давид Залеев — второй солист балетной труппы Мариинского театра, задействован более чем в 20 постановках. Имеет звание заслуженного артиста Республики Северная Осетия – Алания. Накануне вечером он получил тяжёлые травмы в результате падения с электросамоката в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. В данный момент Залеев находится в Мариинской больнице в тяжёлом состоянии, введён в искусственную кому.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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arkadiyfвчера в 12:02

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