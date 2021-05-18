В крови упавшего с электросамоката солиста Мариинки обнаружено более 2 промилле этанола

Солист балета Мариинского театра Давид Залеев в момент инцидента с электросамокатом был сильно пьян. По данным источников Лайфа, в моче артиста содержалось 2,7 промилле этанола, в крови — 2,1 промилле.

Момент падения Давида Залеева с электросамоката. Видео © LIFE

Эти цифры относятся к степени опьянения "чуть выше средней": два промилле в крови образуется, если выпить 1,5–2,5 мл этанола на 1 кг массы тела. По средним подсчётам, анализы покажут такой результат, если человек с массой 80 кг выпьет 0,4 литра водки или 1,75 литра вина или шампанского.

Давид Залеев Фото © Instagram