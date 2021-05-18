Карпина дисквалифицировали на три матча за бросок бутылки в судью

Главного тренера футбольного клуба "Ростов" Валерия Карпина дисквалифицировали на три матча РПЛ за бросок бутылки в резервного судью во время матча против "Краснодара". Об этом сообщил председатель КДК РФС Арутр Григорьянц.

"Резервный судья Стрельцов в рапорте написал: "на 90+ (минуте) Карпин акцентированно бросил бутылку воды в мою сторону, после чего я позвал главного арбитра и сказал об этой ситуации". Мы зачитали данный рапорт, и Валерий Георгиевич сказал, что умысла бросать бутылку не было. Судейская бригада настаивала на том, что всё было так, как написал в рапорте Стрельцов. На заседании мы просмотрели запись. И всё-таки бросок был", — отметил Григорьянц.

Сам же наставник "Ростова" назвал своё удаление самым незаслуженным и необычным за всю тренерскую карьеру. В беседе со Sport24 он также рассказал, будет ли ещё бросаться бутылками.

"Ну это же чистой воды эмоции, зачем тут гадать — буду — не буду. Обычно это реакция на то, что мы не забили гол или кто-то не отдал передачу. Но это точно не имеет никакого отношения к судьям", — отметил Карпин.