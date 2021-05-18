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Нападающий Саломон Рондон покидает ЦСКА

За время своего пребывания в составе красно-синих он провёл 13 матчей, в которых забил четыре гола.

18 мая, 10:52
<p>Фото © ПФК ЦСКА</p>

Фото © ПФК ЦСКА

Венесуэльский нападающий ЦСКА Саломон Рондон покинул команду в связи с окончанием срока его аренды. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

"Желаем Саломону успехов в дальнейшей карьере!" — говорится в сообщении.

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Всего на его счету 13 матчей в составе ЦСКА, в которых он забил четыре мяча. По слухам, на нападающего претендует "Краснодар", который не так давно возглавил экс-наставник армейцев Виктор Гончаренко. Ранее стало известно о переходе в ЦСКА форварда "Сочи" и сборной России Антона Заболотного.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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