Нападающий Саломон Рондон покидает ЦСКА
За время своего пребывания в составе красно-синих он провёл 13 матчей, в которых забил четыре гола.
Фото © ПФК ЦСКА
Венесуэльский нападающий ЦСКА Саломон Рондон покинул команду в связи с окончанием срока его аренды. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.
"Желаем Саломону успехов в дальнейшей карьере!" — говорится в сообщении.
Всего на его счету 13 матчей в составе ЦСКА, в которых он забил четыре мяча. По слухам, на нападающего претендует "Краснодар", который не так давно возглавил экс-наставник армейцев Виктор Гончаренко. Ранее стало известно о переходе в ЦСКА форварда "Сочи" и сборной России Антона Заболотного.
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