Нападающий Саломон Рондон покидает ЦСКА

Всего на его счету 13 матчей в составе ЦСКА, в которых он забил четыре мяча. По слухам, на нападающего претендует "Краснодар", который не так давно возглавил экс-наставник армейцев Виктор Гончаренко. Ранее стало известно о переходе в ЦСКА форварда "Сочи" и сборной России Антона Заболотного.