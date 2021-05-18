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Власти Кипра решили оставить Россию в "красной" категории по эпидемиологическому риску

Туристам из РФ, прибывающим на остров, по-прежнему придётся сдавать два теста на коронавирус.

18 мая, 11:53

Фото © Pixabay

Кипр оставил Россию в "красной" категории по эпидемиологическому риску. Это стало известно из опубликованного решения Минздрава страны.

Ранее туроператоры не исключали, что с 1 мая Россия будет переведена в "оранжевую категорию" и туристам нужен будет лишь один тест за 72 часа до вылета. Однако Россия осталась в "красной категории".

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Пассажирам из таких стран необходимо сделать лабораторный анализ в течение 72 часов до вылета и иметь сертификат, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на вирус, и затем пройти лабораторный анализ по прибытии на Кипр. Стоимость теста в аэропорту Ларнаки составляет 30 евро, а в аэропорту Пафоса — 32 евро.

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Напомним, власти Кипра разрешили въезд туристов из России с 1 апреля. А с 10 мая Кипр собирался начать принимать без ограничений туристов, привитых "Спутником V".

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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