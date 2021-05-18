Подросток, сбивший на "Жигулях" студентов в Москве, мог устроить гонки с другой машиной. Видео © Telegram / LifeShot

Водитель "Жигулей", наехавший в Москве на шестерых студентов, мог устроить гонки с другой машиной. По крайней мере, об этом Лайфу рассказали очевидцы, которые уверяют, что видели два автомобиля.

"Сначала пролетели синие "Жигули", и за ними пролетели тёмные. Там стояли ребята, которые собирались зайти в колледж, — стояли девочки, два молодых человека, и просто "Жигули" сначала вылетают на встречку, потом со встречки резко вылетают на бордюр и врезаются в здание", — вспоминает очевидица.

Одну из пострадавших девушек пришлось доставать из-под машины. Другой пострадавший сам рассказал Лайфу о своём самочувствии. По его словам, после ДТП у него опухла рука и оказалась разодранной спина.