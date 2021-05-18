Подросток, сбивший на "Жигулях" студентов в Москве, мог устроить гонки с другой машиной
После дрифта автомобиль занесло на встречную полосу движения, после чего он врезался в здание колледжа МФЮА.
Фото © LIFE
Подросток, сбивший на "Жигулях" студентов в Москве, мог устроить гонки с другой машиной. Видео © Telegram / LifeShot
Водитель "Жигулей", наехавший в Москве на шестерых студентов, мог устроить гонки с другой машиной. По крайней мере, об этом Лайфу рассказали очевидцы, которые уверяют, что видели два автомобиля.
"Сначала пролетели синие "Жигули", и за ними пролетели тёмные. Там стояли ребята, которые собирались зайти в колледж, — стояли девочки, два молодых человека, и просто "Жигули" сначала вылетают на встречку, потом со встречки резко вылетают на бордюр и врезаются в здание", — вспоминает очевидица.
Одну из пострадавших девушек пришлось доставать из-под машины. Другой пострадавший сам рассказал Лайфу о своём самочувствии. По его словам, после ДТП у него опухла рука и оказалась разодранной спина.
Напомним, за рулём машины оказался 17-летний подросток без прав. Он в результате ДТП не пострадал, а вот четверо из шестерых студентов, которых он сбил, оказались в больнице. Лайф публиковал видео с моментом ДТП.
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