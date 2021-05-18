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Подросток, сбивший на "Жигулях" студентов в Москве, мог устроить гонки с другой машиной

После дрифта автомобиль занесло на встречную полосу движения, после чего он врезался в здание колледжа МФЮА.

18 мая, 11:38

Фото © LIFE

Подросток, сбивший на "Жигулях" студентов в Москве, мог устроить гонки с другой машиной. Видео © Telegram / LifeShot

Водитель "Жигулей", наехавший в Москве на шестерых студентов, мог устроить гонки с другой машиной. По крайней мере, об этом Лайфу рассказали очевидцы, которые уверяют, что видели два автомобиля.

"Сначала пролетели синие "Жигули", и за ними пролетели тёмные. Там стояли ребята, которые собирались зайти в колледж, — стояли девочки, два молодых человека, и просто "Жигули" сначала вылетают на встречку, потом со встречки резко вылетают на бордюр и врезаются в здание", — вспоминает очевидица.

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Одну из пострадавших девушек пришлось доставать из-под машины. Другой пострадавший сам рассказал Лайфу о своём самочувствии. По его словам, после ДТП у него опухла рука и оказалась разодранной спина.

Напомним, за рулём машины оказался 17-летний подросток без прав. Он в результате ДТП не пострадал, а вот четверо из шестерых студентов, которых он сбил, оказались в больнице. Лайф публиковал видео с моментом ДТП.

Авторы
Максим Плетнёв
Максим Плетнёв

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