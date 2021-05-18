В Германии задержали бизнесмена за продажу в Россию станков "двойного назначения"

В Германии сотрудники таможенной службы задержали местного бизнесмена. По данным ведомства, его фирма в 2019 году дважды продала в Россию станки без согласования с немецкими властями.

"Александер С., будучи руководителем торгового общества, зарегистрированного в Саксонии, поддерживал торговые отношения с предприятием в России, чья закупочная деятельность управлялась российскими спецслужбами", — говорится в сообщении Генпрокуратуры Карлсруэ.

Отмечается, что речь идёт о продаже так называемых станков двойного назначения. Бизнесмена подозревают в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности.