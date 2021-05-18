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В Германии задержали бизнесмена за продажу в Россию станков "двойного назначения"

Предприниматель экспортировал немецкий товар в РФ без одобрения местных властей. Его подозревают в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности.

18 мая, 11:34
<p>Фото © ТАСС / Oliver Berg / dpa</p>

Фото © ТАСС / Oliver Berg / dpa

В Германии сотрудники таможенной службы задержали местного бизнесмена. По данным ведомства, его фирма в 2019 году дважды продала в Россию станки без согласования с немецкими властями.

"Александер С., будучи руководителем торгового общества, зарегистрированного в Саксонии, поддерживал торговые отношения с предприятием в России, чья закупочная деятельность управлялась российскими спецслужбами", говорится в сообщении Генпрокуратуры Карлсруэ.

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Отмечается, что речь идёт о продаже так называемых станков двойного назначения. Бизнесмена подозревают в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности.

Ранее польские спецслужбы задержали гражданина республики, подозреваемого в шпионаже в пользу России. По версии следствия, 43-летний подозреваемый предоставлял российской стороне некую "информацию и материалы из военной отрасли", а также о юридических лицах и гражданах Польши.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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