В Германии задержали бизнесмена за продажу в Россию станков "двойного назначения"
Предприниматель экспортировал немецкий товар в РФ без одобрения местных властей. Его подозревают в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности.
Фото © ТАСС / Oliver Berg / dpa
В Германии сотрудники таможенной службы задержали местного бизнесмена. По данным ведомства, его фирма в 2019 году дважды продала в Россию станки без согласования с немецкими властями.
"Александер С., будучи руководителем торгового общества, зарегистрированного в Саксонии, поддерживал торговые отношения с предприятием в России, чья закупочная деятельность управлялась российскими спецслужбами", — говорится в сообщении Генпрокуратуры Карлсруэ.
Отмечается, что речь идёт о продаже так называемых станков двойного назначения. Бизнесмена подозревают в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности.
Ранее польские спецслужбы задержали гражданина республики, подозреваемого в шпионаже в пользу России. По версии следствия, 43-летний подозреваемый предоставлял российской стороне некую "информацию и материалы из военной отрасли", а также о юридических лицах и гражданах Польши.
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