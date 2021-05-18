Мать убитой из-за Audi россиянки потребовала от её похитителей 30 млн рублей

Римма Каторгина, мать убитой из-за Audi Ксении Каторгиной, подала иск о возмещении морального и материального вреда на 30 миллионов рублей. Об этом Лайфу сообщил адвокат Дмитрий Панов.

"Решение это было принято совместно с Риммой Валентиновной. Обозначить, почему именно эта сумма, я не могу. Потому что не существует установленных сумм возмещения морального вреда в связи с убийством человека. Я считаю, что заявленные требования обоснованы. Исходили из того, что с каждого убийцы по десять миллионов", — сказал Панов.