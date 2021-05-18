Мать убитой из-за Audi россиянки потребовала от её похитителей 30 млн рублей
После смерти дочери воспитание внучки легло на плечи женщины, и содержать ребёнка на свою зарплату ей тяжело.
Ксения Каторгина. Фото © Соцсети
Римма Каторгина, мать убитой из-за Audi Ксении Каторгиной, подала иск о возмещении морального и материального вреда на 30 миллионов рублей. Об этом Лайфу сообщил адвокат Дмитрий Панов.
"Решение это было принято совместно с Риммой Валентиновной. Обозначить, почему именно эта сумма, я не могу. Потому что не существует установленных сумм возмещения морального вреда в связи с убийством человека. Я считаю, что заявленные требования обоснованы. Исходили из того, что с каждого убийцы по десять миллионов", — сказал Панов.
Адвокат уточнил, что женщина работает в бюджетном учреждении и содержать оставшуюся на её попечении внучку ей обременительно. При этом никакой помощи от подсудимых за время расследования дела не было, на одном из заседаний прозвучали извинения, однако искренности в них юрист не услышал.
Напомним, Ксения Каторгина пропала в октябре 2019 года, когда поехала на встречу с потенциальным покупателем, чтобы показать ему автомобиль. Женщину искали несколько дней. Сначала в Челябинске у перекупщиков обнаружили её автомобиль со следами крови. Несколько дней спустя нашли и тело 27-летней женщины. Лайф узнал подробности жестокого убийства молодой мамы.
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